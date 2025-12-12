최진실 딸 최준희, 성형 후 얼굴 공개…“티 많이 나?”

배우 고(故) 최진실의 딸이자 모델 겸 인플루언서인 최준희가 성형수술 이후 근황을 공개하며 온라인에서 화제를 모으고 있다. 수술 사실을 직접 밝히기 전부터 누리꾼들이 변화를 포착하며 추측을 이어가고 있는 점이 관심을 끌었다.
최준희는 12일 자신의 소셜미디어에 얼굴을 클로즈업한 사진을 올리고 “아직 무슨 수술을 했는지 오픈 안 했는데 다들 술술 맞히는 걸 보면 너무 신기하다”고 적었다. 이어 “다들 혹시 성형외과 실장님들이세요?” “티 많이 나?”라는 글을 덧붙이며 솔직한 반응을 보였다.
해당 게시물에는 어떤 수술을 받았는지를 두고 다양한 댓글이 이어졌고, 일부 누리꾼들은 회복 상태와 얼굴 변화를 근거로 구체적인 추측을 내놓기도 했다.
앞서 최준희는 지난 9일에도 소셜미디어를 통해 “성형 회복이 아직 덜 된 얼굴로 쿠션 테스트 영상을 올린다”며 영상을 공개한 바 있다. 그는 “수술한 지 7일 차”라며 “눈과 얼굴 일부에 붉고 노란 멍이 아직 남아 있다”고 설명했다.
이어 “엊그제 실밥을 풀었고, 베이스 메이크업만 간단히 하고 외출할 예정”이라며 회복 과정을 비교적 상세히 전했다.
최준희는 평소 체중 감량 과정과 스타일링, 뷰티 관련 콘텐츠를 중심으로 팬들과 소통해왔다. 지난해 8월 패션모델로 데뷔한 그는 올해 2월 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2025 F/W 서울패션위크 ‘데일리 미러’ 컬렉션 무대에도 오르며 활동 영역을 넓히고 있다.
