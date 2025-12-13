인도네시아 당국 “수마트라 홍수 누적 사망자 1000명 넘어”

최근 인도네시아 수마트라섬에서 발생한 홍수와 산사태로 사망자 수가 1000명을 넘어섰다.
13일(현지시간) 로이터 등 외신에 따르면 인도네시아 국가재난관리청은 수마트라섬 북부 3개 주에서 발생한 사망자가 1000명을 넘어섰다고 밝혔다. 실종자는 218명, 부상자는 5400여명으로 집계됐다. 최종 사상자 수는 더 늘어날 전망이다.
현재까지 공공시설 약 1200개와 의료 시설 219개, 교육 시설 581개, 종교 시설 434개, 사무실 건물 290개 등이 피해를 입은 것으로 확인됐다.
특히 가장 피해가 심각한 아체주에서는 60%가량이 여전히 정전 상태고, 임시 대피소는 식수와 의약품 등 구호품이 부족한 상황이다. 피해 지역 주민들은 정부를 믿을 수 없다며 불만을 호소했다.
프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 전날 아체 지역 피해 현장을 방문해 “함께 이 상황을 개선해 나가겠다. 정부가 나서서 모든 걸 지원하겠다”고 말했다.
앞서 인도양 말레카해협에서 강력한 사이클론 폭풍이 형성되면서 인도네시아 수마트라섬엔 최근 2주간 홍수가 산사태가 발생했다. 수마트라섬 인구는 5500만 명으로 알려졌다.
이번 홍수는 지난 2004년 12월 수마트라섬 북부 아체주를 휩쓴 쓰나미에 이어 수마트라를 강타한 최악의 재해 중 하나로 꼽힌다고 AFP는 전했다. 인도네시아 정부는 재해 복구 비용으로 51조 8200억 루피아(약 4조 6000억 원)가 들어갈 것으로 추산했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
