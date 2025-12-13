베이비몬스터, ‘골든’ 스페셜 무대 1000만뷰 돌파…화제성 지속

걸그룹 베이비몬스터가 ‘2025 마마 어워즈’에서 펼친 완벽한 라이브 퍼포먼스로 글로벌 음악 팬들의 마음을 제대로 훔쳤다.

13일 YG엔터테인먼트에 따르면, 엠넷 공식 유튜브 채널에 게재된 베이비몬스터의 스페셜 스테이지 ‘왓 잇 사운즈 라이크+골든’(What It Sounds Like+Golden)은 이날 오전 3시 30분께 1000만 조회수를 돌파했다. 본무대 ‘위 고 업+드립’(WE GO UP+DRIP) 또한 650만에 육박하는 수치로 ‘2025 마마 어워즈’ 전체 조회수 1위, 2위 독주를 이어가고 있는 것.

그간 베이비몬스터는 라이브를 선보일 때마다 완벽한 실력으로 화제를 모았다. 특히 규모감 있는 무대에서는 그 존재감이 더욱 빛을 발했다. 지난해 SBS ‘가요대전’에서 선보인 ‘드립’ 라이브는 내로라하는 톱 아티스트들을 제치고 유튜브 조회수 1위를 기록했다. 현재 해당 영상은 1600만 조회수를 훌쩍 넘어서며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

이 외에도 ‘잇츠라이브’, ‘더 퍼스트 테이크’ 등 콘텐츠서 독보적인 라이브 실력으로 호평받으며 기본 수백만부터 수천만에 달하는 조회수를 달성해왔던 터. 여기에 오는 25일 SBS ‘가요대전’에 다시 한번 출연할 예정이라 또 다른 레전드 무대의 탄생이 기대된다.

한편 베이비몬스터는 현재 아시아 팬 콘서트 투어를 성공적으로 이어가고 있다.

