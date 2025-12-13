변요한-티파니 열애…“같이 드라마 출연 뒤 연인으로 발전”

배우 변요한(39)과 소녀시대 티파니 영(36·한국명 황미영)이 열애 중인 것으로 나타났다.
13일 뉴스1에 따르면 변요한의 소속사 팀호프 측은 “두 배우가 현재 결혼을 전제로 진지하게 교제 중”이라고 밝혔다.
팀 호포 측은 결혼 계획에 대해서 “아직 구체적으로 확정된 일정은 없지만, 뜻이 정해지는 순간 팬 여러분께 가장 먼저 알리고 싶다는 바람을 두 배우 모두 전해왔다”라고 설명했다.
이어 “따뜻한 관심에 감사드리며, 두 사람의 앞날에 은혜와 사랑이 함께하길 기도하는 마음으로 축복해 주시기를 부탁드린다”라고 말했다고 뉴스1은 보도했다.
두 사람은 디즈니+(플러스)의 드라마 ‘삼식이 삼촌’에서 함께 호흡하며 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.
변요한은 2011년 데뷔해 2014년 드라마 ‘미생’에 한석율 역으로 출연하며 본격적으로 얼굴을 알려다. 이후 영화 ‘한산: 용의 출현’, ‘자산어보’와 드라마 ‘육룡이 나르샤’, ‘미스터 션샤인’, ‘삼식이 삼촌’ 등에 출연했다.
티파니 영은 2007년 걸그룹 소녀시대로 데뷔한 뒤 ‘다시 만난 세계’, ‘지’, ‘소원을 말해봐’, ‘키싱 유’, ‘미스터 미스터’ 등의 곡을 발표하며 사랑받았다. 이후 뮤지컬 배우, 배우로도 영역을 확장하고 있다.
