정석원, 과거 생활고 고백 “백지영 반지하 데려가…차비 없어 걸었다”

정석원, 백지영 부부는 지난 13일 유튜브 채널 ‘백지영’에서 공개된 ‘15년 전 남편의 과거 시절 이야기 듣고 숙연해진 백지영’이라는 제목의 영상에서 정두홍 무술 감독, 권태호 무술 감독과 함께 식사했다.
정두홍 무술 감독, 권태호 무술 감독은 모두 정석원과 깊은 인연이 있었다. 정석원은 어린 시절 나간 합기도 대회에서 정두홍 감독을 보게 된 뒤 스턴트맨을 꿈꿨다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 “(정두홍 감독이)사인을 하시는데, 그때 운동을 알려준 사부님이 ‘저분이 우리나라 액션 중에 최고’라고 했다, 내가 마지막 주자로 사인받았다”며 “그러고 나서 TV에서 드라마 ‘네멋대로 해라’를 봤는데, 스턴트맨의 삶이 나온다, 그때부터 완전 거기에 매료됐다, 장래 희망이 체육 선생님이었는데 스턴트맨, 무술 감독으로 바뀌어서 감독님 팬클럽에 가입했다”고 회상했다. 권태호 무술 감독은 정석원과 룸메이트로 함께 살았던 인연이 있다. 두 사람 모두 정두홍 감독이 운영하는 서울액션스쿨 출신이다. 제작진은 “왜 (권태호 감독이 백지영과 정석원의) 첫 만남 자리에 같이 있었느냐”고 물었고, 권태호 감독은 “그때 석원이와 같이 살았다”고 답했다. 정석원은 “(백지영을 만나는 자리에)같이 간 이유는 항상 같이 있었기 때문에, 운동 같이하고, 자고 일어나면 얘가 옆에 있다”고 부연했다.
정석원은 백지영과의 첫 만남에 대해 “이 사람이 가죽 재킷을 입고 ‘얘들아 안녕’하고 들어왔다”고 회상했다. 이에 백지영은 “‘얘들아 안녕’하기 전에 나중에 얘기했는데 모르고 나간 것처럼 했다, (실은) 인터넷에 (정석원에 대해)다 쳐봤다”고 말해 웃음을 줬다. 정석원은 “엄청 귀엽다, 우리 와이프”라고 말했다. 권태호 감독과 정석원은 약 2년간 함께 살았다. 정석원은 “일하면서 살았으니까, (반지하 집에) 이 사람(백지영)을 한 번 데리고 갔었다”고 말했다. 권태호 감독은 “그때 살면서 처음으로 가위에 눌렸다”고 좋지 않았던 환경에 대해 밝혔고, 정석원 역시 “저희 방에 창문이 하나 있는데 열면 타이어가 보였다”고 회상했다.
이어 두 사람의 그 시절의 생활고에 대해 말했다. 치킨 한 마리 사 먹기 어렵고, 버려진 소파 속에서 동전을 찾아서 달걀을 사 먹던 시절이었다. 정석원은 “치킨집 앞에 가서 둘이 창문을 바라본다, 바비큐를 보고 있으면 태호가 ‘나 다음 주에 돈 들어오니까 치킨 사 먹자’ 하고, 나는 ‘어 고마워’ 했다, 그렇게 치킨을 계속 바라보다가 ‘가자’ 이러고 다시 올라왔다”고 기억했다.
이어 권 감독은 “그때 오디션을 보고 역할 하나 따오면 서로 엄청나게 기뻐했다, 인천까지 걸어 다니고 자전거 타고 다니고 했다, 차비가 없어서”라고 회상했고, 정석원은 “그런데 힘든 사연 없는 사람 없다, 그냥 다 있는 얘기”라고 정리했다.
댓글 0