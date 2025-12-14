[단독]“돈 뺏겼다” 신고했다가…AI에 딱걸린 ‘보이스피싱 총책’

김포공항서 폭행 신고했다가 덜미
폰 문자 수상히 여긴 경찰, 기지 발휘
제주 카지노서 칩 교환하며 돈세탁
현금 8000만 원 압수하고 구속
국내 카지노에서 칩을 교환하는 방식으로 보이스피싱 범죄 수익을 세탁해 온 30대 중국인 총책이 자신이 피해자라며 경찰에 신고했다가 덜미를 잡혔다.
14일 경찰에 따르면 서울 김포공항경찰대는 지난 11일 오후 8시 10분경 김포공항에서 중국인 남성 A 씨(31)를 범죄수익은닉규제법 위반 및 사기 혐의로 긴급체포했다. A 씨는 보이스피싱 조직의 자금 세탁 및 운반책들을 관리하는 국내 총책으로, 현장에서 범죄 수익금 8000여만 원이 압수됐다.
검거의 계기는 A 씨의 신고였다. 그는 당일 공항에서 “어떤 사람에게 맞고 돈을 뺏겼다”며 직접 112에 신고했다. 폭행 피해 진술을 듣던 경찰은 A 씨의 휴대전화와 소지품에서 수상한 중국어 기록을 발견했다.
단순 폭행 사건으로 묻힐 뻔했으나, 경찰의 기지가 빛을 발했다. 김포공항경찰대는 인공지능(AI) 번역 기술을 활용해 A 씨의 휴대전화 속 대화 내용과 메모를 실시간으로 분석했다. 그 결과 그가 단순 피해자가 아니라, 보이스피싱 조직의 핵심 자금 관리책이라는 결정적 증거가 포착됐다. 앞서 경기남부경찰청이 수사 중이던 보이스피싱 수거·운반책 3명의 ‘상선(총책)’이 바로 A 씨였다.
조사 결과 A 씨는 합법적인 외국인 등록증을 소지한 채 국내를 자유롭게 오가며 대담하게 범행을 저질렀다. 그는 매주 제주 등 국내 카지노를 방문해 보이스피싱 피해금을 카지노 칩으로 바꿨다가 다시 현금으로 환전하는 수법으로 자금을 세탁해 온 것으로 드러났다. 경찰은 A 씨가 신고하게 된 원인인 ‘폭행 가해자’ 역시 돈 문제로 다툰 같은 조직원일 가능성이 크다고 보고 임의동행 해 조사 중이다.
검거를 주도한 김포공항경찰대 대테러안전2팀 소속 김성일 경사는 “단순 폭행 신고로 넘기지 않고 AI 등을 활용해 자세히 확인한 덕분에 자금 세탁 총책을 검거할 수 있었다”며 “민생 경제 범죄인 보이스피싱의 총책을 검거하고 또 일어날 수 있었던 범죄를 예방하게 돼 다행”이라고 밝혔다.
