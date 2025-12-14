‘주토피아2’, 개봉 19일째 500만 돌파… ‘귀칼’ 보다 20일 빠르다

영화 ‘주토피아 2’(감독 재러드 부시)가 개봉 19일째인 14일 500만 관객을 돌파했다.
영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 ‘주토피아 2’는 이날 오전 12시 30분 기준, 누적 관객수 513만 8872명을 기록하며 500만 관객을 돌파했다. 이는 올해 최고 흥행작인 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’보다 무려 20일 빠른 기록이다.
또한 전작 ‘주토피아’(471만)의 흥행 성적을 훌쩍 뛰어넘으며 작품에 대한 팬들의 뜨거운 사랑을 실감케 한다. 이 밖에도 ‘주토피아 2’는 18일 연속 박스오피스 1위를 차지한 것은 물론 팝스타 에디 시런이 작곡하고 샤키라가 가창에 참여한 OST ‘ZOO’가 멜론 차트 TOP 100에 진입하는 등 압도적 흥행세를 이어가고 있어 최총 흥행 성적에 귀추가 주목된다.
‘주토피아 2’는 다시 돌아온 ‘주토피아’ 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처다. 전국 극장에서 상영 중이다.
