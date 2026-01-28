17만 톤급 초대형 크루즈 한국서 뜬다… 롯데관광개발, MSC 크루즈와 전세선 계약

MSC 크루즈와 3년간의 전략적 파트너십 구축
축구장 3개에 달하는 길이의 17만 톤급 아시아 최대 규모 크루즈가 한국에서 출항한다.
2027년 6월 아시아 최대 크루즈 ‘MSC 벨리시마’ 출항
“15년 간 노하우 인정받아…세계 최고 수준 크루즈 경험 제공할 것”
28일 롯데관광개발은 전날 오후 롯데관광 서울지점에서 세계적인 크루즈 선사 ‘MSC 크루즈’와 3년간 전략적 파트너십을 구축하고 전세선 크루즈 계약식을 진행했다고 밝혔다.
이번 계약의 핵심은 2027년 6월 인천항에서 첫 출항하는 ‘MSC 벨리시마’다. 아시아 최대 규모의 초대형 크루즈선인 MSC 벨리시마는 17만 1598 톤으로 축구장 3개 길이(약 315.83m)와 아파트 20층 높이(약 65m)에 달한다. 승객 정원 5600여 명, 승무원 약 1500명을 수용할 수 있다.
통상 크루즈는 규모에 따라 15만 톤이 넘어가면 초대형으로 분류된다. 기존 롯데관광개발이 전세선 크루즈로 운항해온 ‘코스타 세레나호’는 11만 4000톤의 대형 선박으로, MSC 벨리시마는 코스타 세레나호보다 약 5만 톤 이상 크며, 수용인원 또한 2000명 가까이 늘었다.
MSC 벨리시마는 세계 최장급 LED 스카이돔 산책로를 비롯해 미쉐린 셰프 콘셉트의 다이닝, 브로드웨이급 공연 시설, 첨단 스마트 선박 시스템 등을 갖췄다. 2024년과 2025년에는 2년 연속 아시아 최고 크루즈 선박으로 선정된 바 있다.
이번 계약은 MSC 크루즈가 한국 시장에 공식 진출하는 최초 사례이자, 국내 전세선 크루즈로는 최대 규모다. 롯데관광개발 관계자는 “단발성 계약이 아닌 장기적 협력관계를 전제로 한 전략적 파트너십이라는 점에서 한국 크루즈 시장의 새로운 전환점이 될 것”이라고 기대했다.
롯데관광개발은 2027년 6월 MSC 벨리시마를 타고 떠나는 6박 7일의 전세선 크루즈 상품을 선보일 예정이다. 해당 상품은 6월 14일 인천항에서 출발해 대만 기륭과 일본 사세보를 기항한 뒤 인천으로 돌아오는 일정이다.
MSC의 프리미엄 서비스인 ‘MSC 요트클럽’도 선보인다. 요트클럽을 선택한 고객은 전용 스위트 객실은 물론 전용 레스토랑과 라운지, 프라이빗 수영장 등을 이용할 수 있다. 24시간 버틀러 서비스와 우선 승·하선, 전용 컨시어지 서비스도 제공된다.
롯데관광개발과 MSC 크루즈는 2027년 전세선 1척 운항 계약을 시작으로, 2028년에는 2척, 2029년에는 최대 3척까지 단계적으로 선박 투입을 확대하기로 합의했다.
백현 롯데관광개발 대표이사 사장은 “이번 전세 계약은 15년 간 이어온 롯데관광개발의 전세선 운영 노하우와 글로벌 선사로부터의 신뢰가 집약된 결과”라며 “MSC 크루즈와의 전략적 파트너십을 통해 한국 크루즈 시장의 수준을 한 단계 끌어올리고, 고객들에게 세계 최고 수준의 크루즈 경험을 제공하며 미래 크루즈 산업의 방향성을 제시해 갈 것”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0