‘어쿠스틱 콜라보’ 보컬 모수진 27세로 사망…장례 비공개

밴드 어쿠스틱 콜라보의 보컬로 활동한 모수진이 세상을 떠났다. 향년 27세.
모수진의 소속사 패닉버튼은 27일 공식 소셜미디어를 통해 “어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진 님께서 25일 우리 곁을 떠났다”고 밝혔다. 모수진의 사망 원인은 알려지지 않았다.
소속사는 사인을 공개하지 않겠다고 했다. 소속사는 “유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 했다”며 “근거 없는 추측이나 루머 유포는 삼가 달라”고 당부했다.
모수진의 장례 절차는 가족 등만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다. 소속사는 “모든 장례 절차는 유가족 뜻에 따라 가족, 친지 및 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행될 예정”이라며 “고인의 마지막 가는 길이 평온하도록 모두가 조용히 애도해 주시기를 바란다”고 했다. 그러면서 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 덧붙였다.
모수진은 2019년부터 혼성 어쿠스틱 듀오 어쿠스틱 콜라보의 3기 보컬로 활동했다. ‘클라우디’라는 활동명으로 OST 등을 발표했고, 2022년부터는 본명 모수진으로 활동하며 여러 곡을 선보였다. 지난해 6월에는 싱글 앨범 ‘Your Universe’를 발표했다.
