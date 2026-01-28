김건희 변호인 “재판부에 감사”…與 “국민 상식과 동떨어진 판결”

도이치모터스 주가 조작, 통일교 금품 수수 등 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 징역 1년 8개월의 실형을 선고받은 김건희 여사 측이 28일 “오로지 법과 양심에 따라 독립해 재판해주신 재판부에 깊은 감사의 말씀을 드린다”면서 일부 무죄에 대해 특검이 항소를 포기해야 한다고 주장했다. 반면 정치권에서는 여권을 중심으로 판결에 대한 비판이 이어졌다.
서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 이날 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 등을 받는 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고하고 압수된 그라프 목걸이 몰수와 1281만 5000원을 추징했다.
앞서 김건희 특검(특별검사 민중기)은 김 여사에게 징역 15년에 벌금 20억 원, 추징금 9억4800여만 원을 구형한 바 있다.
하지만 김 여사가 받는 세 가지 혐의 중 도이치모터스 주가 조작 혐의, 정치자금법 위반 혐의 등은 재판부가 무죄로 봤고 알선수재 혐의에 대해서만 유죄로 판단하면서 특검의 구형량에 비해 크게 줄어들었다.
김 여사 측 법률대리인단인 최지우 변호사는 이날 서울중앙지법 앞에서 기자들과 만나 “오로지 법과 양심에 따라 독립해 재판해주신 재판부에 깊은 감사의 말씀을 드린다”면서 “알선수재 혐의가 다소 높게 나왔지만 나중에 항소 등을 검토해서 어떻게 할지 결정해보겠다”고 했다.
최 변호사는 “사실 특검은 정치적 수사였다. 이번 판결 결과가 정치 권력이 수사에 개입하면 어떠한 결과를 초래하는지를 보여준 것”이라며 “ 특검이 위법 수사를 책임져야 할 시간이라고 생각한다”고 말했다.
그는 “이재명 대통령께서 법원에서 무죄 판결을 하면 검찰이 잘못 기소를 한 것이지 왜 항소를 해서 다투냐고 말씀을 하신 적이 있다. 이 말씀이 특정한 계층에만 해당하는 말씀이 아니고 모든 국민에게 공정하게 적용이 됐으면 좋겠다”면서 “무죄가 난 부분에 대해서는 특검에서도 조속히 항소 포기를 해야 되지 않나”라고 반문했다.
특검의 구형량에 비해 선고 결과가 차이가 큰 것을 두고는 “지금 구형량이 정치적 목적에 의해서 대단히 과장돼 있었다”며 “국민들한테 나쁘게 인식이 되게 하기 위해서 너무 과도하게 구형을 한 것”이라고 주장했다.
이어 “대부분의 죄가 무죄가 선고됐기 때문에 오히려 저희가 판단했을 때는 피고인이 영부인의 지위였기 때문에 다른 사건에 비해서 다소 높은 형량이 선고되지 않았나 생각한다”고 덧붙였다.
반면 김건희 특검은 “자본시장법위반, 정치자금법위반, 알선수재 무죄 부분에 대한 법원의 공동정범 관련 판단, 정치자금 기부 관련 판단, 청탁 관련 판단 등은 법리적으로는 물론 상식적으로도 납득하기 어려운 논리로서 도저히 수긍하기 어렵다”고 반박했다.
그러면서 “유죄 부분에 대한 법원의 양형 판단도 사안에 비추어 매우 미흡해 이를 바로 잡기 위해 항소할 예정”이라고 밝혔다.
정치권에서도 이날 판결에 대한 비판이 이어졌다. 개혁신당 이동훈 수석대변인은 논평을 통해 “형량은 당초 예상보다 낮았다. 그러나 김건희 씨가 윤석열 정권 기간동안 국정에 미친 영향과, 그로 인해 발생한 정치적 혼란은 형량의 범위를 분명히 넘어선다”고 했다.
이 수석대변인은 “통일교 금품 수수 사건에서 드러났듯, 김 씨는 공식적 권한이 없음에도 국정 주변에서 막대한 영향력을 행사했고, 그 과정에서 공적 권력의 경계는 흐려졌다. ‘V0’라는 비정상적 호칭이 자연스럽게 통용될 정도로 국정운영의 질서 자체가 훼손됐다”고 지적했다.
이어 “김건희 씨의 권한 없는 영향력은 국정을 흔들었고, 그 결과 국정에 대한 국민의 신뢰는 급격히 붕괴됐다”며 “윤석열 정권이 국민의 신뢰를 잃고 조기에 무너진 데에는 김 씨로 말미암은 국정 운영의 왜곡이 결정적 요인으로 작용했다”고 덧붙였다.
그는 “법원은 법의 언어로 판단했다. 그러나 정치의 영역에는 여전히 남은 책임이 있다”며 “국정을 사유화하고, 권력의 원칙과 질서를 무너뜨린 데 대한 정치적·도의적 책임은 이번 선고로 끝나지 않는다. 김 씨에 대한 국민과 역사의 엄중한 평가는 아직 진행 중”이라고 강조했다.
더불어민주당 박수현 수석대변인도 서면 브리핑을 통해 “내란으로 민주주의를 흔들고, 사익으로 국정을 망친 죗값에는 턱없이 부족하다”며 “재판 결과는 많은 아쉬움을 남겼다”고 했다.
박 수석대변인은 “김건희 씨가 자본시장을 조작해 8억 원이 넘는 부당이득을 취한 명확한 증거가 넘침에도 불구하고 주가조작 공동정범이 인정되지 않았다”며 “‘시세조종 행위는 인지했더라도 공동정범으로 단정하기 어렵다’는 말은 윤석열 비상계엄을 내란으로 단정하기 어렵다는 인식과 무엇이 다른지 묻지 않을 수 없다”고 밝혔다.
그러면서 “또한 내란수괴 윤석열과 공모해 명태균 씨로부터 여론조사 결과를 제공받아 재산상 이득을 취한 혐의도 인정되지 않았다. 명태균 씨와 김건희 씨의 공모 관계는 그동안 드러난 사실만으로도 인정되기에 넉넉하다”고 덧붙였다.
또 “통일교의 지원 청탁을 받으며 다이아몬드 목걸이, 샤넬 가방 등의 금품을 수수했다는 사실은 이번 판결에서 일부밖에 인정되지 않았다. 하나의 명품 가방은 알선 명목 수수가 아니고, 또 다른 명품 가방은 알선 명목 수수라는 해괴한 판례를 역사에 남기게 되었다”고 지적했다.
그는 “드러난 사실과도, 국민과도, 법 상식과도 동떨어진 판결에 깊은 유감을 표한다”면서 “‘V0’라 불리며 국정을 좌지우지한 김건희 씨의 위상이 훼손될까 걱정될 정도의 형량이다. 정의로운 심판을 위한 특검의 즉각 항소가 있기 바란다”고 촉구했다.
김동연 경기지사는 “법 위에 군림해 왔던 김건희 씨가 또다시 사법 정의를 비켜나갔다”면서 “ 명명백백히 밝혀내야 할 중대 비리 의혹이 산적해 있다. 특히 ‘2차 종합 특검’을 통해 전면적 진상규명으로 나아가야 한다”고 주장했다.
김 지사는 “그중에서도 가장 악질적인 사안이 ‘양평 고속도로 종점 변경’”이라며 “국가사업을 가족 사업으로 사유화한 권력형 비리의 종합판이다. 정의가 바로 서는 그날까지 끝까지 지켜보겠다”고 했다.
민주당 박성준 의원은 “검찰도 알아서 설설 기더니 이제는 사법부까지, 김건희는 어떤 범죄를 저질러도 처벌받지 않는 성역이라도 되는 것인가?”라고 비판했다.
박 의원은 “법원의 주장은 공범들은 전부 유죄인데 유독 김건희만 몰랐다는 것이다. 국민 누가 그 말을 믿을 수 있겠나?”라며 “법원의 현실 인식에 심각한 우려를 표하지 않을 수 없다. 사법개혁, 서둘러 완수해야겠다”고 덧붙였다.
민주당 김용민 의원 역시 “공고한 그들만의 기득권 카르텔을 깨기가 이렇게 어렵다”면서 “이번 판결은 정의의 실현이 아니라, 봐주기의 결과였다”고 말했다.
그는 “사법부가 주가조작 사건에서 김건희와의 공모 관계를 인정하지 않은 판단은 국민 상식으로 납득하기 어렵다. 당시 관련 정황과 자료는 충분히 존재했다”며 “그러나 검찰의 비호 속 시간 끌기와 봐주기 수사로 실체적 진실 규명은 지체됐다. 사법부는 왜 이 구조적 지연의 책임을 제대로 바라보지 못했는지 묻지 않을 수 없다”고 지적했다.
또 “명태균 무상 여론조사 수수 의혹 또한 국정을 사유화하고 국가 신뢰를 훼손한 중대한 범죄 혐의다. 그럼에도 이를 인정하지 않은 판단 역시 국민이 받아들이기 어렵다”고 덧붙였다.
김 의원은 “이것이 사법부가 말해온 ‘법과 원칙에 따른 공정과 평등’인가? 결국 이 모든 사태는 하나의 결론으로 이어진다. 검찰개혁과 사법개혁은 더 이상 선택이 아니라 필수”라면서 “국민의 명령에 따라 바람직한 검찰개혁과 사법개혁 반드시 추진하겠다”고 했다.
민주당 강득구 최고위원은 “통일교 금품 수수에만 징역 1년 8개월, 주가조작과 정치자금법은 무죄라니? 이는 법리적으로 명백한 모순이자, 국민 상식을 무시한 편파 판결”이라고 했다.
그는 “도이치모터스 주가조작 무죄는 형법상 공동정범의 ‘기능적 공동정범’ 이론을 외면하고 면죄부를 줬다. 정치자금법 무죄는 대선 개입의 본질을 회피하고 법리를 왜곡했다”고 주장했다.
이어 “통일교 샤넬백·목걸이에만 징역 1년 8개월만 선고해 8000만 원대 금품으로 8억 주가 조작과 2억 여론조사를 무죄로 덮는 게 정의인가? 상식인가? 판사가 김건희 변호사인가?”라고 덧붙였다.
강 최고위원은 “이런 비상식적 판결이 자꾸 나오니 사법개혁 요구가 거세지는 것”이라며 “저는 도저히 납득이 안 된다. 국민과 함께 분노한다. 이번 지방선거에서 윤석열과 내란 잔당 심판으로 민주주의를 지켜달라”고 호소했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0