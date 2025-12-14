“여자도 UDU 갈 수 있게 해주세요”…대통령에 편지 보낸 초등생 정체

혼성 레슬링에서 전국 1위에 오른 초등학생이 이재명 대통령에게 “여자도 해군 특수정보부대(UDU)에 갈 수 있게 해달라”는 손편지를 보낸 것으로 전해졌다.
14일 경북 칠곡군에 따르면 약동초교 6학년 임하경 양은 전날 이 대통령에게 직접 쓴 편지를 들고 칠곡군청 기획실을 찾아와 “대통령님께 꼭 전해달라”며 편지를 전달했다.
편지에는 “대통령님, 저는 레슬링을 하는 소녀 임하경입니다. 여자도 아빠가 나오신 UDU 특수부대에 들어가게 해 주십시오”라며 “제가 열심히 해서 올림픽 금메달도 따겠습니다. 답장을 기다리겠습니다”라는 내용이 담겼다.
임 양이 UDU 입대를 꿈꾸게 된 것은 UDU 출신인 아버지 임종구 씨(50)의 영향이 컸다. UDU는 고난도의 해상·수중 침투 작전을 수행하는 정예 특수부대다. 임 양은 아버지로부터 “나라가 없으면 나도 없다”, “될 때까지 한다”는 말을 자주 듣고, “나도 아빠처럼 강해지고 싶다”며 꿈을 키운 것으로 전해졌다.
그러나 UDU는 여군을 선발하지 않았고, 이 사실을 알게 된 임 양이 이 대통령에게 편지를 쓴 것이다.
임 양은 지난해 3월 레슬링에 입문해 불과 1년 만에 초등부 남녀 통합 60㎏급 자유형 랭킹 1위에 올랐다. 레슬링 입문 초기에는 남학생들과의 훈련에서 잇따라 매트에 넘어지며 울던 날이 많았다. 그러나 임 양은 포기하지 않고 끝없이 연습했고, 결국 장흥 전국대회, KBS배 대회, 문화체육관광부장관기 등 전국대회 3연패라는 성과를 냈다.
김재욱 칠곡군수는 “강한 의지와 성취를 보여준 임 양은 지역의 자랑”이라며 “꿈을 향해 마음껏 도전할 수 있도록 응원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
