‘황금 콤비’ 신유빈-임종훈, WTT 왕중왕전서 만리장성 넘었다…사상 첫 정상 쾌거

임종훈(왼쪽)과 신유빈이 13일 홍콩에서 열린 2025 월드테이블테니스 파이널스 혼합 복식 결승에서 중국의 왕추친-쑨잉사 조와 경기를 하고 있다. 홍콩=신화 뉴시스
‘황금 콤비’ 신유빈(21·대한항공)과 임종훈(28·한국거래소)이 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 2025에서 ‘만리장성’ 중국을 넘고 한국 선수로는 사상 처음으로 대회 정상에 올랐다.

임종훈-신유빈 조는 13일 홍콩에서 열린 파이널스 혼합복식 결승에서 남녀단식 세계랭킹 1위 중국의 왕추친-쑨잉샤 조를 3-0(11-9, 11-8, 11-6)으로 완파하고 금메달을 목에 걸었다. 파이널스는 WTT 시리즈 대회인 그랜드 스매시와 챔피언스, 컨텐더 성적을 기준으로 랭킹 포인트가 높은 선수들만 초청해 치르는 왕중왕전 성격의 대회다.

임종훈-신유빈 조는 앞서 4강에서 혼합복식 부문 1위인 중국의 린스둥-콰이만 조를 3-1로 꺾고 결승에 올랐다.

종전까지 임종훈-신유빈 조는 현재 남녀 단식 세계 랭킹 각각 1위에 자리하고 있는 왕추친-쑨잉사 조에 6전 전패로 절대적인 열세에 놓여 있었다. 약 18개월 간의 무패 행진을 달려오던 왕추친-쑨잉사 조는 이날 임종훈-신유빈 조에게 패하며 연승 행진도 끝냈다.

신유빈은 8일 중국 청두에서 끝난 혼성단체 월드컵 때 무릎 인대를 다쳐 최상의 컨디션이 아니었다. 약 열흘 간의 휴식 만에 치른 대회에서 투혼을 발휘했고 이날 승리로 한국의 파이널스 출전 사상 첫 금메달을 목에 걸었다. 임종훈은 지난달 30일 결혼한 이후 대회 준비를 위해 신혼여행까지 미룬 것으로 전해졌다.

