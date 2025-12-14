영양실조 반려견 방치한 부모…두 살배기 아이 물려 숨져

미국에서 영양실조 상태였던 반려견이 두 살배기 여아를 물어 숨지게 하는 사건이 발생했다.
10일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 지난달 18일 록린 로즈 맥과이어(2)는 미국 오클라호마주 오클라호마시티에 있는 자택에서 반려견에 물려 사망했다.
당시 경찰은 “아이가 숨을 쉬지 않는다”는 신고를 받고 현장에 출동했다. 집 안에서 발견된 록린은 동물에게 공격당한 것으로 보이는 부상을 입고 숨져 있었다.
검찰청에 따르면 록린은 이전에도 같은 개에게 심각하지만 생명에는 지장이 없는 정도의 공격을 당한 것으로 파악됐다.
자택에서는 록린을 공격한 개를 포함해 반려견 4마리가 구조됐다. 이 가운데 3마리는 영양실조 상태였던 것으로 추정된다.
오클라호마시티 경찰서 딜런 쿼크 경사는 피플지와의 인터뷰에서 “아이가 사망한 채 발견되기 전 상당 기간 동물들과 함께 그 방에 방치돼 있었다”고 말했다.
아이의 부모인 조던 맥과이어(34)와 다르시 램버트(24)는 당초 2급 살인 혐의로 기소됐지만, 이 같은 사실이 드러나면서 1급 살인과 동물 학대 혐의가 새로 적용됐다. 수사 당국은 “심각한 위험성을 알면서도 영양실조에 걸린 개와 아이가 함께 있도록 방치하는 등 악의적으로 아이를 보호하지 않았다”고 설명했다.
램버트와 맥과이어는 유죄가 인정될 경우 종신형을 선고받을 수 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
