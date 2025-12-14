내년 산업 기상도…반도체-디스플레이 ‘맑음’, 석화-철강 ‘흐림’

2026년 국내 산업계에서는 인공지능(AI) 확산을 뒷받침하는 반도체 전망이 좋은 반면, 중국과 경쟁하며 미국 관세의 영향을 받는 철강 기계 전망이 나쁜 것으로 조사됐다.
14일 대한상공회의소는 11개 주요 업종별 협회와 함께 분석한 ‘2026 산업기상도’를 발표했다. 조사에 따르면 반도체와 디스플레이 산업은 ‘맑음’, 배터리와 바이오, 자동차, 조선, 섬유패션 산업은 ‘대체로 맑음’으로 전망됐다. 기계와 석유화학, 철강, 건설 산업의 전망은 ‘흐림’으로 예상된다.
대한상의는 올해 반도체 수출이 16.3% 성장하는 데 이어 2026년에도 9.1% 성장할 것으로 내다봤다. 글로벌 빅테크의 AI 인프라 구축 경쟁으로 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 반도체 수요 확대가 늘고 있다. AI 보급으로 전자기기 사양이 상향 평준화되고 전력 효율이 높은 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요가 증가하면서 디스플레이 산업도 출하량이 늘 전망이다. AI 데이터센터에 전력을 공급하는 에너지지저장장치(ESS) 수요 증가로 배터리 수출 또한 올해 대비 2.9% 증가할 것으로 예측됐다.
대미 관세 완화로 불확실성이 개선된 자동차, 액화천연가스(LNG) 운반선 등의 수요가 계속되는 조선, ‘K-콘텐츠’ 글로벌 확산의 수혜를 입은 섬유패션 또한 비교적 전망이 밝은 산업으로 꼽혔다.
반면 석유화학은 중국발 공급과잉과 납사 등 원재료 가격 하락으로 수출이 올해 대비 6.1% 감소할 전망이다. 철강은 중국발 공급과잉과 미국·유럽연합(EU)의 수입규제 강화로, 기계는 미국 행정부의 광범위한 관세 부과로 부침을 겪을 것으로 보인다. 계속되는 고금리와 노동 규제강화의 영향을 받는 건설 역시 내년 전망이 밝지 않은 것으로 예측됐다.
댓글 0