삼성전자, 4분기 1조3000억 특별배당… 연간 배당 11조 역대 최대

삼성전자가 2025년 4분기 결산 특별배당으로 1조3000억 원을 지급한다고 29일 밝혔다. 이번 특별배당은 2020년 4분기 이후 5년 만으로 연간 총 배당 규모는 11조1000억 원에 달하며 전년 대비 1조3000억 원 증가한 수치다.
삼성전자에 따르면 기존 분기 배당 2조4500억 원에 특별배당 1조3000억 원을 더해 4분기 배당액은 약 3조7500억 원으로 늘어나며 주당 배당금은 4분기 기준 2024년 363원에서 2025년 566원으로 증가했고, 연간 기준으로는 1446원에서 1668원으로 상향됐다.
이번 특별배당은 정부의 주주가치 제고 정책에 부응하기 위한 결정으로 올해부터 도입된 배당소득 분리과세 제도를 활용할 수 있다. 기존에는 배당소득 연 2000만 원 초과 시 최고 45% 종합소득세가 부과됐으나 신규 분리과세 제도에서는 2000만~3억 원은 20%, 3억~50억 원은 25%, 50억 원 초과는 30%가 적용된다.
삼성전자는 이번 특별배당으로 고배당 상장사 요건을 충족하게 됐으며 특별배당을 반영한 배당성향은 25.1%로 요건을 만족한다고 전했다. 삼성전자뿐 아니라 삼성전기, 삼성SDS, 삼성E&A도 4분기 특별배당에 동참해 고배당 상장사 명단에 이름을 올리게 됐다. 특별배당을 포함한 연간 배당액은 삼성전기 1777억 원, 삼성SDS 2467억 원, 삼성E&A 1548억 원으로 모두 배당성향 25% 이상에 전년 대비 10% 이상 배당액 증가 조건을 충족했다. 삼성생명, 삼성화재, 삼성증권, 삼성카드, 제일기획, 에스원 등 다른 상장 관계사들은 이미 고배당 기업 요건을 만족하고 있다고 덧붙였다.
삼성전자는 2014년부터 2025년 3분기까지 누적 현금 배당이 102조 원에 달하고 1975년 상장 이후 1980년을 제외하고 매년 현금 배당을 실시했다.
2016년에는 잉여현금흐름의 50%를 주주환원 재원으로 활용한다는 정책을 발표했고 2017년부터 분기 배당을 도입해 연간 배당 횟수를 2회에서 4회로 늘렸다. 2018년에는 반도체 호황에 따라 최소 배당액을 전년 대비 100% 상향했으며 2019~2020년 배당액은 동일 규모를 유지했다. 2018년부터 2024년까지 매년 약 9조8000억 원 규모의 정규 배당을 실시했고 2020년 4분기에는 10조7000억 원 규모 특별배당을 단행했다.
2014년부터 2024년까지 11년간 현금 배당은 95조 원으로 같은 기간 코스피 상장사 전체 배당액 339조 원의 28%를 차지했다. 현재 삼성전자 소액주주는 총 504만9000여 명으로 이번 특별배당을 통해 배당소득 증대와 세제 혜택을 동시에 누릴 것으로 전망된다.
한편 삼성전자는 배당 외에도 자사주 매입과 소각을 통해 주주가치를 제고하고 있다. 2024년 11월부터 2025년 9월까지 총 10조 원 규모의 자사주를 매입해 8조4000억 원어치를 소각할 계획이고 나머지는 임직원 보상에 활용할 예정이다.
