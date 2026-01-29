김경, 4번째 경찰 출석…“할수 있는건 성실히 수사 임하는 것뿐”

김경 전 서울시의원이 29일 오전 서울시 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 추가 소환 조사에 출석, “심려 끼쳐 죄송하다 ” 며 사과의 말을 하고 있다. 뉴스1

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 전 시의원을 특정범죄가중법상 뇌물, 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.김 전 시의원은 이날 오전 9시 40분경 마포구 서울청 광역수사단 청사에 출석하면서 “국민께 심려 끼쳐 드린 점 송구하다. 지금 제가 할 수 있는 건 성실히 수사에 임하는 것뿐”이라며 “죄송하다”고 말했다.

경찰이 서울시의회를 통해 확보한 PC에 담긴 녹취록에 따르면 김 전 시의원은 복수의 여당 의원들에게 금품 및 후원금 전달 방법을 언급한 것으로 알려졌다.



경찰은 이날 김 전 시의원이 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 더불어민주당 현역 의원에게 금품을 제공했다는 의혹을 집중 조사할 전망이다.김성열 전 개혁신당 최고위원은 민주당 의원 보좌관이던 시절 김 전 시의원에게 “전략 공천으로 결정되기 전에 상황을 뒤집어야 한다”는 취지의 조언을 한 것으로 전해졌다.

경찰은 김 전 시의원이 다른 의원들에게 ‘쪼개기 후원’하거나 차명으로 후원했다는 의혹에 대해서도 추궁할 것으로 알려졌다. 김 전 시의원은 자신의 동생이 운영하는 재단의 직원에게 임금 등 형태로 돈을 보낸 뒤 “잘못 보냈다”며 자신이 후원하려는 국회의원 보좌관 등 계좌로 반환하게 했다는 의혹을 받는다.김 전 시의원의 재소환을 계기로 3자 대질 조사가 다시 시도될 가능성도 나온다. 경찰은 김 전 시의원 3차 조사에서 남 씨와 대질 신문을 시도했지만 김 전 시의원의 거부로 불발됐다.