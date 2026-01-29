김경, 4번째 경찰 출석…“할수 있는건 성실히 수사 임하는 것뿐”

‘1억 원 공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 전 서울시의원이 29일 경찰에 출석했다. 지난 11일과 15일, 18일 이어 네 번째 조사다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 전 시의원을 특정범죄가중법상 뇌물, 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.
김 전 시의원은 이날 오전 9시 40분경 마포구 서울청 광역수사단 청사에 출석하면서 “국민께 심려 끼쳐 드린 점 송구하다. 지금 제가 할 수 있는 건 성실히 수사에 임하는 것뿐”이라며 “죄송하다”고 말했다.
그는 ‘강선우 의원 외 다른 의원에게 후원한 적이 있느냐’ ‘가족 기업이나 지인을 동원해 차명 후원했느냐’ ‘김성열 전 개혁신당 최고위원과 공천 헌금 상담한 적이 있느냐’ ‘강서구청장 보궐선거를 앞두고 구청장 공천 청탁을 시도한 것 인정하느냐’ 등의 질문엔 답하지 않고 조사실로 들어갔다.
경찰이 서울시의회를 통해 확보한 PC에 담긴 녹취록에 따르면 김 전 시의원은 복수의 여당 의원들에게 금품 및 후원금 전달 방법을 언급한 것으로 알려졌다.
경찰은 이날 김 전 시의원이 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 더불어민주당 현역 의원에게 금품을 제공했다는 의혹을 집중 조사할 전망이다.
김성열 전 개혁신당 최고위원은 민주당 의원 보좌관이던 시절 김 전 시의원에게 “전략 공천으로 결정되기 전에 상황을 뒤집어야 한다”는 취지의 조언을 한 것으로 전해졌다.
경찰은 김 전 시의원이 다른 의원들에게 ‘쪼개기 후원’하거나 차명으로 후원했다는 의혹에 대해서도 추궁할 것으로 알려졌다. 김 전 시의원은 자신의 동생이 운영하는 재단의 직원에게 임금 등 형태로 돈을 보낸 뒤 “잘못 보냈다”며 자신이 후원하려는 국회의원 보좌관 등 계좌로 반환하게 했다는 의혹을 받는다.
아울러 2022년 지방선거 공천 과정에서 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억 원의 뇌물을 전달한 혐의도 경찰은 들여다본다. 특히 강 의원의 보좌관이자 사무국장이었던 남모 씨와 강 의원 간 진술이 엇갈리는 부분을 확인할 계획이다.
김 전 시의원의 재소환을 계기로 3자 대질 조사가 다시 시도될 가능성도 나온다. 경찰은 김 전 시의원 3차 조사에서 남 씨와 대질 신문을 시도했지만 김 전 시의원의 거부로 불발됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
