김건희 샤넬백 2개, ‘대가성’ 여부로 유무죄 갈려…매관매직 재판은?

김건희 여사가 통일교 측으로부터 받은 샤넬 가방 2개의 유무죄가 대가성 여부에 따라 달라지면서 아직 진행 중인 ‘매관매직 의혹’ 재판의 핵심 쟁점도 대가성에 있다는 분석이 나온다.
28일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 전날 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 유죄로 판단하면서 징역 1년 8개월을 선고했다. 재판부 심리 대상에 오른 건 김 여사가 통일교로부터 3차례에 걸쳐 금품을 받은 행위다. 윤석열 전 대통령이 당선인 신분이던 때 받은 800만 원짜리 샤넬 가방과 대통령 임기를 시작한 직후 받은 1200만 원대 샤넬 가방, 6200만 원대 그라프 목걸이 등이다.
재판부는 김 여사가 세 가지 금품을 받은 사실은 인정했다. 하지만 알선수재죄의 핵심인 대가성에 대한 판단이 갈리면서 유무죄 인정도 달라졌다.
알선수재죄는 실제 알선 행위가 있었는지와 관계없이 수수한 금품에 전체적·포괄적으로 대가관계가 있으면 성립한다. 반면 김 여사가 2022년 4월 받은 800만 원짜리 샤넬 가방엔 대가관계가 얽혀있지 않았다는 게 1심 법원의 판단이다. 해당 가방을 받은 후 통일교 측과 나눈 대화에서는 의례적인 당선 축하 인사와 감사 인사만 오갔고, 청탁 관련 내용은 없었다는 이유다.
같은 샤넬 가방이지만 2022년 8월 받은 가방에 대해선 대가성이 인정됐다. 청탁도 있었고, 김 여사가 이를 알고도 받았다고 재판부는 판단했다. 김 여사는 재판 과정에서 “통일교로부터 받은 선물의 가액이 통일교 청탁을 들어주는 데 들어갈 비용에 비해서 턱없이 값싸다”고 주장했다. 재판부는 “금품 가액은 중요하지 않다”며 이런 주장을 받아들이지 않았다.
김 여사는 서희건설 측으로부터 반클리프아펠 목걸이와 귀걸이, 이배용 전 국가교육위원장으로부터 금거북이 등을 받은 혐의로도 재판을 받고 있다. 이와 관련해 서희건설 측은 인사청탁 명목이 맞았다고 특검에 인정한 상황이다. 반면 이배용 전 위원장은 단순히 축하 선물로 건넸다고 주장하고 있다. 이런 매관매직 의혹들도 김 여사와 금품 제공자가 대가성에 대한 의사 및 인식을 공유했는지가 핵심 쟁점 될 것으로 보인다.
댓글 0