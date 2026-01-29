“7분만에 3962만원 수익”… 살인마의 감옥 라이브 방송

영국 맨체스터 교도소에 수감 중인 알바니아 국적의 살인범 유거트 메리자이가 틱톡 라이브 방송으로 단 7분 만에 2만 운드(약 3962만 원)에 달하는 거액을 벌어들였다.
24일(현지시간) 영국 매체 더선에 따르면, 살인 혐의로 징역 32년을 선고받은 메리자이는 교도소 내에서 불법 방송을 이어왔다. 메리자이는 삼엄한 감시를 뚫고 교도소 내부에서 보란 듯이 방송을 켰으며 4만 5000명 이상의 팔로워를 모았다.
메리자이는 방송 한 번으로 542만 9625포인트를 획득했고, 외부에 있는 지인의 계정을 통해 이 포인트를 현금화했다. 그는 방송 도중 명품 브랜드 신발을 신은 채 담배를 피우는 모습을 노출하거나 시청자들과 실시간으로 소통하며 수익을 올리는 대담함을 보였다.
특히 알바니아로의 강제 추방 가능성을 묻는 시청자의 질문에 “내 서명 없이는 아무도 나를 보낼 수 없다”라고 답하며 영국의 사법 체계를 노골적으로 조롱했다. 그는 지난 2019년 하틀풀에서 마약 경쟁자를 산탄총으로 살해한 혐의로 복역 중임에도 자숙 없는 태도로 일관하고 있다.
영국 법무부는 이번 사건에 대해 즉각적인 조사에 착수했으며 교도소 보안 강화를 위해 약 700억 원을 투입하겠다고 발표했다. 틱톡 측은 해당 사건을 인지한 후 메리자이의 계정을 영구 정지하고 수익금 인출을 차단 조치했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
