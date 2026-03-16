‘케데헌’ 수상소감 중간에 끊은 오스카…“기자들도 탄식”

‘골든’으로 아카데미 주제가상 받은 이재
“이제 모두 한국어 가사로 노래해” 소감
동료 발언 순서에 퇴장음악 나오고 광고
美매체도 “할말 많았을텐데” 아쉬움 표해
넷플릭스 애니메이션 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 수록곡 ‘골든(Golden)’으로 아카데미(오스카) 시상식 주제가상을 차지한 수상자들의 수상 소감이 무대에서 강제로 중단됐다.
케데헌은 15일(현지 시간) 미국 로스엔젤레스 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받아 2관왕에 올랐다. 노래 제작에 참여한 가수 이재 등은 주제가상 수상자로 호명되자 무대에 올랐다.
문제의 장면은 이재가 수상 소감을 밝힌 직후 나왔다. 이재가 “자라면서 사람들이 K팝을 좋아한다고 놀렸는데, 지금은 모두가 한국어 가사로 노래를 부르고 있다”고 수상 소감을 밝힌 뒤 함께 무대에 오른 아이디오(IDO·이유한·곽중규·남희동) 이유한이 소감을 이어갔지만 주최 측이 엔딩 배경음악을 재생한 것이다.
미국 음악 매체 빌보드 등 현지 매체는 “수상 소감이 중간에 끊겼다”며 관련 내용을 보도했다.
빌보드는 “그들의 진심 어린 수상 소감은 이재의 동료 중 한 명이 일찍 퇴장 신호를 받으면서 갑작스럽게 중단됐다”며 “이재가 수상 소감을 밝힌 뒤 이유한이 감사 인사를 덧붙이자 음악이 크게 울려 퍼지며 그의 말을 잠식했고 오스카는 갑자기 광고로 넘어갔다”고 했다.
미국 연예 매체 데드라인도 “수상자들은 할 말이 많았을 것”이라며 “하지만 이유한이 마이크를 잡자마자 갑작스럽게 광고로 전환되면서 그들의 발언은 중단됐다”고 했다. 그러면서 “이 순간 무대 뒤에서 취재 중이던 기자들 사이에서 탄식이 터져 나왔다”고 덧붙였다.
골든은 이날 아카데미 시상식을 풍성하게 만든 곡이었다. 케데헌에 등장하는 K팝 그룹 헌트릭스의 보컬을 맡은 이재와 오드리 누나, 레이 아미가 무대에 올라 골든을 열창한 것. 이 과정에서 K팝을 상징하는 응원봉이 객석 곳곳에서 포착됐고, 리어나도 디캐프리오 등 유명 배우들도 응원봉을 흔들며 분위기를 즐겼다. 하지만 이러한 현장 반응과 다르게 수상 소감이 충분히 주어지지 않으면서 온라인에선 인종차별이 아니냐는 비판까지 제기됐다.
케데헌은 K팝 그룹 ‘헌트릭스’가 악령 세계에서 탄생한 ‘사자보이즈’와 인기 경쟁을 벌이면서 노래로 세상을 지키는 이야기를 담은 작품이다. 작품에서 헌트릭스가 골든을 불렀다. 케데헌은 올해 1월 골든글로브 어워즈에서도 애니메이션상과 주제가상을 받았다. 올 2월 그래미 어워즈에선 베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어 부문을 수상했다.
케데헌을 연출한 매기 강 감독은 장편 애니메이션상을 받은 뒤 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”고 했다. 매기 강 감독은 수상 소감에서 “저와 닮은 분들이 주인공인 영화가 나오기까지 오랜 시간이 걸려 미안하다”며 “다음 세대는 기다리지 않아도 될 것”이라고 했다.
골든을 부른 이재는 주제가상을 받은 뒤 수상 소감에서 “훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다”며 “이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것”이라고 했다. 그러면서 “자라면서 사람들이 K팝을 좋아한다고 놀렸다”며 “지금은 모두가 한국어 가사로 노래를 부르고 있다”고 했다.
AP통신은 “이번 수상은 한국 대중문화의 세계적 영향력을 더욱 보여준다”며 “케데헌의 독특한 애니메이션 기법은 박진감 넘치는 액션을 한층 돋보이게 한다”고 평가했다. 이어 “그래미상을 수상한 히트곡 ‘골든’을 필두로 한 사운드트랙은 빌보드 핫 100에 8곡을 올리는 성과를 거뒀다”며 “악마 퇴치, 화려한 안무와 함께 한국의 신화, K-팝 아이돌 문화를 조화시킨 창의적인 이야기가 펼쳐진다”고 했다.
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