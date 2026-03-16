사람 가장 많이 죽이는 동물 1·2위 모기·뱀…3위가 ‘개’?

매년 전 세계에서 약 150만 명이 ‘동물’ 때문에 사망한다. 그중 약 94만 명은 다른 동물에 의해, 그리고 나머지 56만 명은 전쟁 등 인간들 사이의 직접적인 갈등으로 목숨을 잃는다.
영국 옥스퍼드대학교 연구자들이 운영하는 비영리 데이터 플랫폼 ‘Our World in Data’의 3월 9일(현지 시각) 발표 자료에 따르면, 다른 동물로 인한 인간 사망의 대부분은 단 두 종류에 의해 발생한다. 바로 모기와 뱀이다.
그 중 더 치명적인 동물은 단연 모기다. 모기는 수천 년 동안 인간에게 큰 위협 중 하나였다. 현재도 해마다 약 76만 명의 목숨을 앗아간다.
모기로 인한 사망자의 80% 이상은 말라리아 때문이다. 말라리아로 매년 약 60만 명이 사망하며 그중 약 50만 명이 어린이다. 이 밖에 뎅기열, 황열, 일본뇌염 등 모기 매개 질병으로 매년 약 10만 명이 사망한다.
모기는 사람을 직접 공격해 죽이는 것이 아니라 질병을 옮기는 매개체라는 점에서 다른 동물과 차이가 있다.
두 번째로 사람을 많이 죽이는 동물은 뱀으로, 약 10만 명의 죽음과 관련이 있다. 뱀은 많은 사람이 가장 두려워하는 동물 중 하나다. 일부 뱀은 치명적인 독을 가지고 있다. 다만 독사에 의한 사망자 수는 매우 불확실한 편이다. 많은 사망 사고가 의료기록이 제대로 남지 않는 농촌 지역에서 발생하기 때문이다.
뱀으로 인한 사망자 수는 3위 이하 나머지 순위에 있는 모든 동물을 합친 것보다 많다.
3위는 대표적인 애완동물인 개다. 사람과 가장 가까운 동물로 알려진 개로 인해 매년 4만 명이 사망한다. 사망의 대부분은 개에게 물린 상처 자체가 아니라 광견병이 원인이다.
영화에서 사람에게 엄청난 위협을 가하는 존재로 묘사되는 늑대나 상어에 의해 사망하는 경우는 각각 연간 한 자릿수 수준이다. 매우 위험한 동물이지만 사람과 실제로 마주칠 가능성이 낮아 사고가 드물다.
이 수치는 모두 추정치다. 세계보건기구(WHO), 세계 질병 부담(Global Burden of Disease) 등 국제기구의 데이터를 토대로 계산했다.
‘Our World in Data’는 일부는 상당한 불확실성이 존재할 수 있지만, 동물들 사이의 대략적인 규모 차이와 순위에는 충분한 신뢰 근거가 있다고 밝혔다.
또한 동물로 인한 사망, 특히 모기와 독사에 의한 사망은 대부분 예방 가능하다고 밝혔다.
모기의 경우 살충제와 모기장으로 모기와의 접촉을 줄일 수 있고, 말라리아 치료 약물도 이미 존재한다. 뎅기열 확산을 막기 위한 새로운 기술도 개발되고 있다.
독사에게 물린 경우 해독제가 있으면 생명을 구할 수 있다.
문제는 이러한 예방과 치료법에 모든 사람이 접근할 수 없다는 점이다.
만약 전 세계 모든 지역에서 모기에 대한 예방법과 치료법이 보급된다면 인간 외 다른 동물로 인한 사망자 수를 현재의 6분의 1 수준으로 줄일 수 있다고 연구자들은 전망했다.
여기에 해독제와 진단 기술을 통해 독사에 의한 사망까지 줄일 수 있다면 전체 사망자 수는 다시 약 3분의 2까지 감소할 수 있다고 덧붙였다.
박해식 기자 pistols@donga.com
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