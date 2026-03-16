필리핀 공항에 꼴불견 한국인…“항의해도 인상 쓰며 무시”

해외 공항 대합실에서 앞좌석에 발을 올리고 있던 한국인 남성에 비판이 쏟아졌다.
온라인 커뮤니티 보배드림 공식 인스타그램에는 13일 “필리핀 공항에서 한국 남성이 제 의자에 발을 올렸다”라는 내용의 글이 게재됐다. 이와 함께 공개된 사진 속 남성은 공항 대합실 의자에 앉아 신발을 벗은 채 양발을 앞좌석 등받이에 올려놓은 모습이다.
당시 앞좌석에 앉아 있었다고 주장한 제보자는 “남성에게 발을 내려달라고 정중히 요청했지만, 그는 오히려 인상을 쓰며 요청을 무시하고 자세를 유지했다”라며 “계속되는 무례한 태도에 결국 참다못해 자리에서 일어날 수밖에 없었다”고 설명했다.
사연이 공유되자 누리꾼은 “해외에서 저런 행동하면 국가망신이라는 것을 모르나”, “상대방이 불쾌감을 표시했는데 무시하는 것은 정말 예의가 아니다”, “주변에 발냄새가 날 텐데 저런 민폐도 없다” 등의 반응을 보였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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