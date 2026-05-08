“여학생 신던 실내화”…日 중고거래 플랫폼, 미성년 성상품화 논란

일본 온라인 중고거래 사이트에서 여학생들이 신었던 것으로 추정되는 낡은 실내화가 등장해 미성년자를 성적 대상화한다는 비난이 거세지고 있다.
6일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 일본의 한 온라인 플랫폼에서 ‘실제 여학생이 신었던 실내화’라고 소개된 상품이 최대 5만 엔(약 46만 원)에 낙찰됐다.
해당 상품은 일본 학교에서 사용하는 전통 실내화 ‘우와바키’로, 흰색 발레 플랫 형태의 신발이다. 일반적으로 일본 학생들은 학교에 들어가기 전 입구 사물함에서 이 실내화로 갈아 신는다. 실내 공간의 청결과 공용 공간에 대한 예절을 중요하게 여기는 문화가 자리 잡고 있어 유치원부터 대학교까지 대부분의 학교에서 실내화 착용이 일반화돼 있다.
이 같은 문화로 인해 일본 학생들은 졸업 시즌이 되면 중고 거래 플랫폼에 이 실내화를 올리는 경우가 많고, 대개 새것이거나 상태가 좋은 경우가 많다.
그러나 현재 논란이 되고 있는 물품은 다르다. 해당 물품은 중고거래 플랫폼에서 ‘졸업 기념 신발’이라는 설명과 함께 6900엔(약 6만 4000원)에 등록됐다. 또 판매자는 “3년 동안 사용했다”며 “신발 윗부분에 적혀 있던 이름을 지운 흔적이 있다”고 소개했다.
일부 낡은 실내화는 여러 차례 경매를 거치며 5만엔(약 46만원)에 달하는 가격에 낙찰된 것으로 알려졌다.
구매자들은 이름 자수가 남아 있거나 오래 사용한 흔적의 제품을 선호하는 경향을 보였다. 제품 이미지에 여학생의 손이나 손가락이 함께 찍혀 있을 경우 인기가 더 높아진다는 분석도 나왔다.
이 같은 거래는 단순 수집 취미를 넘어 특정 성적 취향과 연결돼 있다고 현지 매체는 지적했다. 특히 신발의 냄새나 사용 흔적, 그리고 청소년 이미지에 대한 집착에서 비롯될 수 있다는 것이다.
일각에선 해당 거래를 옹호한다는 입장을 보였다. 이들은 “모형 기차를 수집하는 것과 크게 다를 바 없다”며 “판매자가 원하지 않는 피해를 입지 않았다면 법적으로 문제 될 것은 없다”고 주장했다.
하지만 비판 여론은 거세다. 이들은 신발 자체가 아닌 여학생이라는 이미지가 상품화 되고 있다는 점이 문제라고 지적했다. 누리꾼들은 “이름, 학년, 학교 등 개인정보까지 노출될 수 있어 위험하다“고 비판했다.
일본 최대 중고 거래 플랫폼 중 하나인 메루카리는 3월 여학생 교복이나 사용한 소지품 등을 성적 대상으로 소비하는 문화인 ‘부루세라(ブル·セラ)’ 관련 게시물을 금지했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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