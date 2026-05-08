“머스크, AI반도체 자체 생산에 174조원 투자…기존 공장의 4배”

일론 머스크가 스페이스X와 테슬라의 인공지능(AI) 사업에 필요한 반도체를 직접 생산하겠다며 짓기로 한 초대형 반도체 공장 ‘테라팹’의 투자규모가 드러났다.
7일(현지 시간) 뉴욕타임스와 월스트리트저널 등 외신에 따르면 미국 텍사스주 그라임스 카운티에 제출된 공청회 공고문에는 일론 머스크 CEO가 추진 중인 ‘테라팹’ 프로젝트의 1단계 투자 비용이 최소 550억 달러(약 80조7000억 원)로 명시됐다. 이에 전체 투자 규모는 최대 1190억 달러(약 174조6000억 원)에 달할 전망이다. 통상 첨단 반도체 공장 건설 비용이 100억~300억 달러 수준인 점을 고려하면 그야말로 파격적인 투자인 셈이다. 그라임스 카운티는 테라팹 프로젝트를 “미국 내 반도체 생산 역량을 획기적으로 확대할 투자”라고 평가했다.
‘테라팹’은 스페이스X·테슬라·xAI와 인텔이 공동으로 추진하는 AI 칩 생산 프로젝트다. 외부 위탁 생산에만 의존해서는 앞으로 폭증할 반도체 수요를 감당하기 어렵다는 위기감에서 시작됐다. AI와 휴머노이드 로봇, 우주 데이터센터 등에 들어갈 핵심 반도체를 자체적으로 만들겠다는 구상이다. 인텔은 지난달 프로젝트 합류를 선언하며 자사의 최신 14A 공정 기술을 적용해 “초고성능 반도체의 설계·생산·패키징을 대규모로 수행하겠다”는 포부를 밝혔다.
머스크도 3월 엑스(X·옛 트위터)에 테라팹 프로젝트에 대해 “로직 반도체·메모리·첨단 패키징을 한 지붕 아래 통합한 역사상 가장 거대한 칩 제조 프로젝트가 될 것”이라고 밝히기도 했다. 스페이스X는 이번 프로젝트와 관련해 재산세 감면도 신청한 상태이며, 관련 공청회는 다음 달 3일로 예정돼 있다.
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