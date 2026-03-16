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여자화장실 거울에 웬 남자가…훔쳐보던 40대 딱 걸렸다
동아일보
업데이트
2026-03-16 18:59
2026년 3월 16일 18시 59분
입력
2026-03-16 18:19
2026년 3월 16일 18시 19분
송치훈 기자
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여자 화장실에 미리 숨어 있다가 용변을 보던 여성을 훔쳐본 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서울 강동경찰서는 16일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성적 목적 공공장소 침입) 혐의로 40대 남성 A 씨를 검거했다고 밝혔다.
A 씨는 지난 14일 오전 1시경 서울 강동구의 한 건물 여자 화장실에 들어가 맨 끝 칸에 숨어 있다가 옆 칸 위로 고개를 내밀고 용변을 보던 여성을 훔쳐본 혐의를 받는다.
피해 여성은 화장실에서 나와 세면대에서 손을 씻던 중 거울에 비친 남성을 발견하고 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.
경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
#여자화장실
#용변
#40대
#검거
#성범죄
송치훈 기자 sch53@donga.com
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