여자화장실 거울에 웬 남자가…훔쳐보던 40대 딱 걸렸다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 16일 18시 19분

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여자 화장실에 미리 숨어 있다가 용변을 보던 여성을 훔쳐본 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강동경찰서는 16일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성적 목적 공공장소 침입) 혐의로 40대 남성 A 씨를 검거했다고 밝혔다.

A 씨는 지난 14일 오전 1시경 서울 강동구의 한 건물 여자 화장실에 들어가 맨 끝 칸에 숨어 있다가 옆 칸 위로 고개를 내밀고 용변을 보던 여성을 훔쳐본 혐의를 받는다.

피해 여성은 화장실에서 나와 세면대에서 손을 씻던 중 거울에 비친 남성을 발견하고 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

#여자화장실#용변#40대#검거#성범죄
송치훈 기자 sch53@donga.com
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