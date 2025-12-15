유휘성씨 고려대에 14년간 100억 기부 “후배들 위해”

고려대는 졸업생 유휘성 전 조흥건설 대표(87·사진)가 최근 ‘자연계 중앙광장 건립기금’ 6억 원을 기부해 14년간 누적 100억 원을 기부했다고 14일 밝혔다.
고려대에 따르면 유 전 대표는 12일 오전 서울 성북구 고려대 본관 1층에서 기부식에 참석해 6억 원을 기부했다. 이는 자연계 캠퍼스 혁신 인프라 조성을 위해 쓰일 예정이다. 유 전 대표는 “모교가 나를 키워 사회에 자리 잡게 했으니 (기부는) 반포지효(反哺之孝·자식이 자란 뒤 어버이 은혜를 갚는 효성)”라고 소감을 밝혔다.
이번 기부로 유 전 대표의 누적 기부액은 100억 원을 돌파했다. 그는 2011년 10억 원 기부를 시작으로 꾸준히 학교를 직접 방문하며 기부를 이어왔다.
1958년 고려대 상과대에 입학한 유 전 대표는 어린 시절 6·25전쟁을 겪으며 충북 진천군으로 피란해 장날마다 좌판을 도우며 생계를 이어갔다고 한다. 그는 대학 졸업 후 참치 어업으로 모은 돈으로 1970년 ‘조흥건설’을 창립했다. 그는 “돈 벌며 공부하는 일이 얼마나 힘든지 알기에 어렵게 공부하는 학생들을 보면 마음이 쓰인다”며 기부 배경을 설명했다.
이수연 기자 lotus@donga.com
