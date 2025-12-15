MC몽, 박나래-조세호 옹호? “무슨 권리로 직업 빼앗나…나처럼 영영 숨지말라”

가수 MC몽이 개그우먼 박나래의 매니저 갑질 의혹과 관련해 “매니저들과 진심으로 합의하라”고 했다. 글을 쓴 이유에 대해선 “내가 한 실수를 누군가는 하지 않기를 바랐다”며 “아무도 그런 이야기를 해주지 않는 냉혹한 곳에서 너무 겁먹지 말라고”라고 했다.
MC몽은 14일 개인 소셜미디어를 통해 매니저 갑질 의혹, 불법 의료 시술 의혹에 휩싸여 활동을 중단한 박나래, 조직폭력배 연루설로 방송에서 하차한 개그맨 조세호를 언급했다.
MC몽은 “하차하는 연예인들 부디 잘못한 거 있으면 숨지 말고 입장 발표 솔직하게 하고 혼날 게 있으면 시원하게 받아”라고 했다. 이어 “공직자들은 사고 쳐도 그 다음 날 출근하면서 혼나면 될 일”이라며 “직업까지 무슨 권리로 뺏으려 하는가”라고 덧붙였다.
MC몽은 “사실 모두가 힘든 연말”이라며 “모두 박나래가 조세호가 미울만큼 한가하지도 않다”고 했다. 그러면서 “그러니 숨지 말고 혼날 거 있으면 혼나고, 나처럼 영영 숨지 말고 더 많이 웃겨 달라”고 덧붙였다.
MC몽의 글은 공개 직후 온라인에서 확산했고, MC몽의 계정에서 사라졌다.
MC몽은 같은 날 밤 소셜미디어에 다시 글을 올려 “그냥 문득 드는 생각을 이젠 낙서처럼 적을 뿐”이라며 “혐오로 가득한 그릇을 가지고 태어난 사람 따위에게 휘둘리지 말라고 말해주고 싶을 뿐”이라고 했다.
앞서 박나래는 매니저에 대한 갑질 의혹에 휩싸여 방송 활동을 중단했다.
박나래는 8일 소셜미디어를 통해 “11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 오해가 쌓이게 되었다”고 했다. 이어 “여러분들의 도움으로 어제(7일)에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었다”면서 “여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 했다.
박나래는 “저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 했다. 그러면서 “그동안 저를 믿고 응원해 주신 여러분들에게 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 덧붙였다.
이후 박나래는 확산하는 불법 의료 시술 의혹에 대한 추가 입장을 밝히고 있지 않은 상황이다.
조직폭력배 연루설에 휩싸인 조세호도 출연하던 방송 프로그램들에서 하차하겠다고 선언했다.
조세호는 9일 자신의 소셜미디어에 올린 글에서 “많은 분들께 실망을 드린 점부터 사과드린다”고 했다.
이어 조세호는 “여러 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다. 사람 관계에 신중했어야 했는데, 성숙하게 대처하지 못했다”면서도 “그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 사실이 아니다”라고 했다.
