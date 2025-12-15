‘부정선거 수사단’ 노상원, 1심 징역2년…내란특검 첫 선고

ⓒ뉴시스

특검은 앞선 결심 공판에서 노 전 사령관의 혐의와 관련해 “단순 개인정보 누설이 아니라 국가 위기를 초래한 내란 사건의 사전 준비”라고 했다. 이에 대해 노 전 사령관 측은 “노 전 사령관은 요원 선발 권한이 없는 민간인”이라며 무죄를 주장했었다.노 전 사령관은 김 전 장관 등과 함께 내란 중요 임무 종사 등 혐의에 대한 별도의 재판도 받고 있다.