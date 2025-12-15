‘16명 사상’ 대전 연쇄추돌 40대, 졸린 약 복용뒤 운전했다

벤조디아제핀 검출…사고 당시 “기절했다”
대전 도심 한복판에서 연쇄 추돌 사고로 16명의 사상자를 낸 40대 운전자가 약물을 복용한 후 운전대를 잡은 것으로 확인됐다.
15일 대전 유성경찰서는 사고를 낸 운전자 A 씨에게 교통사고처리 특례법상 치사, 도로교통법상 약물 운전 혐의를 적용했다고 밝혔다.
A 씨는 지난달 8일 오후 1시 52분경 대전 유성구 도룡동 신세계백화점 앞 도로에서 테슬라 승용차로 앞서가던 오토바이 배송 기사와 차량 8대를 들이받았다.
당시 사고로 오토바이 운전자 1명이 숨지고 15명이 부상을 입었다.
경찰 조사에서 A 씨는 “사고 당시 기절했다”는 취지로 진술했다. 이후 경찰은 A 씨의 기저질환 여부, 기저질환과 사고 연관성 등을 조사했다.
국립과학수사연구원 감정 결과, A 씨의 혈액에서는 벤조디아제핀 양성 반응이 검출됐다. 벤조디아제핀은 장기 복용 시 졸림과 인지 및 운동능력 저하, 무기력 등을 겪을 수 있는 약물로 알려졌다.
앞서 지난 8일에도 이 약물을 복용한 채 서울 강남구에서 운전하던 40대가 신호위반으로 오토바이를 들이받고 긴급체포됐다.
경찰은 오는 16일 A 씨를 불구속 상태로 검찰에 송치할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
