“친한계 김종혁, 당대표 인격모독”…국힘, 당원권 정지 2년 권고

이호선 국민의힘 당무감사위원장이 16일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 김종혁 전 최고위원에 대한 당원권 정지 2년 권고 결정에 대한 브리핑을 하고 있다. 2025.12.16/뉴스1

이 위원장은 김 당협위원장의 발언에 대해 “비판이 아닌 낙인찍기”라고 했다.