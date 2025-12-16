“친한계 김종혁, 당대표 인격모독”…국힘, 당원권 정지 2년 권고

당무감사위, 중징계로 윤리위 회부 의결
국민의힘 당무감사위원회는 16일 김종혁 고양시병 당협위원장이 장동혁 대표에 대한 인격 모독을 했다는 등의 이유로 당 윤리위원회에 회부하기로 했다고 밝혔다. 국민의힘 이호선 당무감사위원장은 “징계 수위는 당원권 정지 2년으로 권고하기로 했다”고 했다.
“당 운영을 파시스트적이라고 모욕하고
장동혁 대표에 ‘줄타기·양다리’ 등 막말”
한동훈 당게 논란은 “확인절차 진행중”
이 위원장은 이날 오후 브리핑에서 김 당협위원장에 대해 “당헌·당규 및 윤리규칙 위반 혐의로 윤리위에 회부하기로 했다”고 밝혔다. 의결 정족 수에 대해선 “저희가 7명인데 5명이 참석했다”고 했다.
이 위원장은 김 당협위원장을 윤리위에 회부하기로 결정한 이유에 대해 “(다수 매체에서) 당을 극단적 체제에 비유 했다”며 “당 운영을 파시스트적이라고 표현하고, 국민의힘을 북한노동당에 비유했다”고 했다.
이어 “당원에 대한 모욕적 표현을 했다”며 “당원을 망상 바이러스를 퍼뜨리는 사람들, 망상에 퍼진 사람들로 정신질환자에 비유했다”고 했다.
그러면서 “종교 차별적 발언을 했다”며 “사이비 교주의 영향을 받아 입당한 사람들 등 특정 종교에 대해 비난했다”고 했다.
또 “당 대표에 대한 인격 모독을 했다”며 “장 대표에 대해 ‘간신히 당선된 것’, ‘영혼을 판 것’, 줄타기, 양다리 등 모욕적 표현을 했다”고 했다.
이 위원장은 김 당협위원장의 발언에 대해 “비판이 아닌 낙인찍기”라고 했다.
이 위원장은 “본인은 당을 건강하게 만들고, 당내 민주화의 하나의 수단으로서 이런 비판을 했다고 하지만 이건 당내 민주주의를 위한 비판이 아니라 당내 절차를 우회한 선동”이라며 “자신의 정치적 입지를 강화하기 위해 자기 당을 희생양 삼는 자기 정치의 전형적 사례”라고 했다.
그러면서 “김 당협위원장은 다양성과 표현의 자유를 내세우면서 정작 자신과 다른 의견에는 망상 파시즘 사이비라는 낙인을 했다”며 “이건 타인의 다양성을 부정하며 자신의 다양성만 주장하는 독선”이라고 했다.
국민의힘 한동훈 전 대표의 가족이 연루 의혹을 받는 당원게시판 논란과 관련해선 “지금 조사 과정이 있다”고 했다.
그러면서 “사실관계 파악이 우선”이라며 “확인 절차가 진행 중이기 때문에 지금 단계에서 그 부분에 대해 제가 말씀드릴 수 없다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
