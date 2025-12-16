李 “생중계 업무보고, 넷플릭스보다 재밌다는 설 있더라”

이재명 대통령은 업무보고 2주차인 16일 “국민들이 업무보고에 관심이 많다”며 “요새 (업무보고가) 넷플릭스보다 더 재미있다는 설이 있더라”고 우스갯소리를 했다. 최근 주요 기관장에 대한 ‘생중계 질책’을 놓고 갑론을박이 벌어지자 계속 할 뜻을 밝힌 것으로 보인다.
11일부터 정부 부처 업무보고는 생중계로 진행되고 있다. 업무보고를 국민들이 실시간으로 시청하는 것은 역대 정부 중 처음이다.
이 대통령은 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부·식품의약품안전처·질병관리청 업무보고 모두발언에서 “무슨 폭탄이 떨어질까 긴장되죠”라며 이같이 말했다.
최근 업무보고 과정에서 이 대통령이 기관장 등을 공개적으로 질타하는 장면이 실시간 송출되고 있다. 이 대통령은 11일 이명구 관세청장에게 “인력이 없어서 필요한 일을 못한다는 건 말이 안 된다”고 질책했다. 이튿날인 12일에는 이학재 인천국제공항공사 사장에게 “아는 게 없다”고 질타했다. 이에 관가에서는 이 대통령의 송곳 질문에 제대로 답변하지 못하는 것을 우려하는 등 긴장감이 높다는 이야기가 나온다.
이 대통령은 “제가 숫자를 외우는 걸 체크하는 사람이 아니다”라며 “모르면 모른다고 하라. 다 안다는 건 특이한 케이스”라고 말했다. 이어 “숫자를 모두 외울 수는 없다”며 “모르는 걸 아는 척 하는 것이 진짜 문제”라고 지적했다. 이 대통령은 “모르는 데 아는 척 하면 판단이 왜곡되기 때문에 더 나쁘다. 못된 것”이라며 “왜곡 보고도 하지 말라. 의도가 들어있는 것 아니겠나”라고도 했다. 그러면서 “적당히 떼우고 이런 것과 허위 보고, 누락 보고 등도 문제”라며 “투명하게 했으면 좋겠다. 상사를 속이는 것은 절대 용납돼서는 안 되고 보고는 객관적으로 투명하게 해야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 긴장한 공직자들에게 “편하게 하라”며 “궁금한 것 몇 개 물어보는 것”이라고 했다. 이어 “우리가 충성해야 될 대상은 상사가 아니고 국민이다. 상사로 표현되는 국민”이라며 “국민 시각에서 물어보는 것”이라고 했다. 이 대통령은 “국민들이 저한테 물어보라고 요구하는 게 많다. 저한테 요새 메시지가 많이 온다”며 “이틀했더니 ‘이것도 물어봐달라’ ‘저것도 물어봐달라’ 엄청 많다. (국민들이) 관심이 많다”고 했다. 그는 “업무보고 시청률이 높지 않을까 싶다”며 “요새 넷플릭스보다 더 재미있다는 설이 있던데”라고 농담하자 장내엔 웃음이 터지기도 했다.
