SK그룹, 이웃사랑 성금 200억 원 전달… 26년간 누적 기부금 2665억 원

올해 성금 작년보다 80억 원↑
SK그룹이 연말을 맞아 이웃사랑 성금으로 200억 원을 사회복지공동모금회에 기탁했다.
계열사 임직원 기부로 60억 추가 조성
올해 기부금 총 260억 원 규모
SK는 16일 서울 중구 정동 소재 사회복지공동모금회를 찾아 성금 200억 원을 전달했다. 전달식에는 지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장과 김은정 SK수펙스추구협의회 SV위원회 부사장을 비롯해 김병준 사회복지공동모금회 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.
SK의 경우 지난 1999년 이후 매년 이웃사랑 성금을 기부해왔다. 올해는 지속가능한 지역사회를 위한 모금회 취지에 맞춰 사회적 책임을 강화하는 의미로 성금 규모를 작년보다 80억 원 늘렸다고 한다. 올해까지 누적 기부액은 총 2665억 원으로 집계됐다.
SK는 올해 그룹 차원 성금 200억 원 외에 계열사 임직원들의 자발적 기부를 통해 약 60억 원 규모 기금을 추가로 조성했다. SK하이닉스와 SK이노베이션 SK AX, SK실트론, SK머티리얼즈 등이 임직원 기금 조성에 참여한 것으로 알려졌다. 이번 성금과 합하면 올해 연간 기부 규모는 약 260억 원이다.
성금 기부 외에 사회공헌활동도 적극적으로 펼쳤다. 각 계열사들이 결식우려아동 도시락 지원(행복두끼) 활동에 참여했고 사별 맞춤형 활동을 꾸준히 전개해 왔다. 또한 지난 3월 경남지역 대형산불 피해 복구를 위해 20억 원 상당 지원에 나섰고 올해 7월에는 전국적인 집중호우로 피해를 입은 주민들을 위해 약 23억 원을 지원했다.
지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장은 “불확실한 대내외 경제 상황으로 힘든 겨울을 보내고 있는 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 기대한다”며 “SK는 앞으로도 우리 이웃 및 사회와 함께 성장해 나갈 수 있는 행복나눔 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.
