SK그룹, 이웃사랑 성금 200억 원 전달… 26년간 누적 기부금 2665억 원

  • 동아경제

올해 성금 작년보다 80억 원↑
계열사 임직원 기부로 60억 추가 조성
올해 기부금 총 260억 원 규모

지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장(가운데 왼쪽)과 김은정 SK수펙스추구협의회 SV위원회 부사장(왼쪽 첫 번째)이 기부금 전달식에서 김병준 사회복지공동모금회 회장, 김경희 사회복지공동모금회 사회공헌본부 본부장과 기념사진을 촬영하고 있다.
SK그룹이 연말을 맞아 이웃사랑 성금으로 200억 원을 사회복지공동모금회에 기탁했다.

SK는 16일 서울 중구 정동 소재 사회복지공동모금회를 찾아 성금 200억 원을 전달했다. 전달식에는 지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장과 김은정 SK수펙스추구협의회 SV위원회 부사장을 비롯해 김병준 사회복지공동모금회 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.

SK의 경우 지난 1999년 이후 매년 이웃사랑 성금을 기부해왔다. 올해는 지속가능한 지역사회를 위한 모금회 취지에 맞춰 사회적 책임을 강화하는 의미로 성금 규모를 작년보다 80억 원 늘렸다고 한다. 올해까지 누적 기부액은 총 2665억 원으로 집계됐다.

SK는 올해 그룹 차원 성금 200억 원 외에 계열사 임직원들의 자발적 기부를 통해 약 60억 원 규모 기금을 추가로 조성했다. SK하이닉스와 SK이노베이션 SK AX, SK실트론, SK머티리얼즈 등이 임직원 기금 조성에 참여한 것으로 알려졌다. 이번 성금과 합하면 올해 연간 기부 규모는 약 260억 원이다.

성금 기부 외에 사회공헌활동도 적극적으로 펼쳤다. 각 계열사들이 결식우려아동 도시락 지원(행복두끼) 활동에 참여했고 사별 맞춤형 활동을 꾸준히 전개해 왔다. 또한 지난 3월 경남지역 대형산불 피해 복구를 위해 20억 원 상당 지원에 나섰고 올해 7월에는 전국적인 집중호우로 피해를 입은 주민들을 위해 약 23억 원을 지원했다.

지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장은 “불확실한 대내외 경제 상황으로 힘든 겨울을 보내고 있는 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 기대한다”며 “SK는 앞으로도 우리 이웃 및 사회와 함께 성장해 나갈 수 있는 행복나눔 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.

김민범 기자 mbkim@donga.com
