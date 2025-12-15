당뇨 치료-산후 회복에 쓰인 조선의 의학 음식 ‘양고기’[이상곤의 실록한의학]〈169〉

1930년 육당 최남선이 동아일보에 연재한 글을 책으로 묶은 ‘조선역사강화’의 부록 ‘역대요람’에는 “백제 법왕 시절 양(羊)과 흰 꿩 등을 일본에 보냈다는 기록이 ‘일본서기’에 있다”는 대목이 나온다. 그러나 ‘세종왕조실록’에 “양은 본국의 것이 아니다”라고 기록된 것으로 미뤄 볼 때 백제시대 일본으로 건너간 가축은 한반도의 토종 염소였을 가능성이 높다.
한반도에서 양의 사육 기록은 거의 찾아볼 수 없다. 하지만 염소는 약 2000년 전부터 사육됐을 것으로 추정된다. 문헌에 염소가 명확히 등장하는 시점은 조선 초기다. 이처럼 언어적으로 양과 염소를 엄밀히 구별하지 못했던 인식은 한의학에서도 그대로 나타난다. 한의학에서는 양과 염소, 두 가축의 효능에 차이가 없다고 본다. 그래서 양과 염소를 통칭해 ‘양육(羊肉)’, 즉 ‘양고기’라고 불렀다.
세종 재위 13년 ‘세종실록’에는 세종의 소갈병(당뇨)이 심해지자, 당뇨병 환자들에게 흔히 나타나는 갈증을 치료할 약물을 대신들에게 묻는 대목이 나온다. 대신은 의원들의 말을 인용해 “흰 장닭과 누른 암꿩, 양고기 등은 모두 갈증을 치료할 수 있다”고 아뢰었지만, 세종은 “양은 본국에서 나는 가축이 아니니 더욱 먹을 수 없는 것”이라며 이를 거부했다.
이 같은 기록은 현대 의학의 연구 성과와도 맞닿아 있다. 흑염소에 풍부한 아라키돈산은 인슐린 민감성을 개선하고 염증을 조절해 당뇨의 예방과 관리에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 성분으로 알려져 있다.
중국 명나라의 약학서 ‘본초강목’과 조선 최대 의서 ‘동의보감’에서도 양고기와 염소고기의 효능은 거의 구분되지 않는다. 본초강목에는 “인삼은 기운을, 양육은 형태를 보충한다”고 적혀 있다. 인삼과 염소고기 모두 양기를 보호하는 음식으로, 특히 염소고기는 몸이 마른 사람을 정상으로 회복시키는 효능이 있다고 봤다. 그뿐만 아니라 임산부의 산후 허약증을 다스리는 데도 염소고기가 좋다고 기록돼 있는데, 특히 출산으로 혈육이 손상된 산모에게 피와 살을 보충하는 효능이 있는 것으로 알려져 있다.
염소고기는 인체 전반의 기력을 북돋는 음식이다. 또한 시력과 청력, 폐의 호흡 기능을 강화하는 데 효과가 있다. 염소의 눈은 초점이 없는 원시다. 염소의 원시는 먼 풍경을 보는 데 적합하다. 동의보감에는 “사람의 시력을 좋게 하는 데는 양의 간으로 만든 ‘양간환’이 좋다”고 기록돼 있다.
염소고기는 청력을 높이는 효능도 있는 것으로 알려져 있다. 정월대보름에 마시는 술을 ‘귀밝이술’이라고 하는데, 말 그대로 귀를 전깃불처럼 밝힌다는 뜻이다. 동의보감은 귀를 밝히는 힘, 즉 청력을 강화하는 대표적 약재로 양신(羊腎), 즉 양의 콩팥을 꼽는다. 실제 양신이 들어간 ‘자석양신환’은 예부터 현재까지 오랫동안 청력이 저하된 사람에게 널리 쓰여 온 대표적인 처방이다.
집에서 해 먹을 수 있는 민간 처방도 전해진다. 500g 안팎의 자라와 양고기 250g 정도를 함께 끓여 먹으면 이명이나 저하된 청력 완화에 도움이 된다고 여겼다. 이 밖에도 폐 기능이 약해 호흡에 지장을 겪는 사람에게 쓰인 대표적 처방인 ‘양폐탕’에도 양고기, 즉 염소고기가 들어간다.
