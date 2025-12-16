올해 서울 아파트값 상승률 역대 최고 수준…文정부 뛰어넘었다

서울 남산에서 바라본 아파트 단지의 모습. 뉴스1
올해 서울 아파트값의 연간 누적 상승률이 10년 만에 가장 높을 것으로 보인다.

16일 한국부동산원 주간 아파트가격동향조사에 따르면 이달 둘째 주(8일 기준)까지 올해 서울 아파트값 누적 상승률은 8.1%였다. 한국부동산원이 통계를 발표하기 시작한 2012년 이후 가장 높은 상승률이었던 2015년 8.1%를 10년 만에 회복했다. 올해 들어서 서울 아파트값은 2월 첫째 주부터 45주 연속 증가하고 있다. 아직 연말까지 2주가 더 남았다는 점을 감안하면 역대 최고 상승률을 나타날 가능성도 있다.

이전까지 서울 아파트값의 연간 누적 상승률은 주간동향 기준 2015년 8.1%로 오른 뒤 상승폭이 줄었다가 문재인 정부 시기였던 2018년과 2021년 각각 6.7%와 6.6% 뛰었다. 이후 2022년 7.2% 하락하며 큰 폭으로 떨어진 뒤 2023년 ―2.4%, 지난해 4.5% 변동률을 나타냈다.

이달 둘째 주까지 연간 누적 상승률을 구별로 보면 강남권과 한강벨트의 상승세가 거셌던 것으로 나타난다. 우선 송파구가 19.78%로 가장 가파르게 올랐다. 이어 성동(17.94%) 마포(13.50%) 서초(13.20%) 강남(12.90%), 양천(12.25%) 용산(12.18%) 강동(11.76%) 광진(11.48%), 영등포구(10.06%) 등 순이었다.
임유나 기자 imyou@donga.com
