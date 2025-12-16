李 야간 방문에…국세청장 “야근 말려도 직원들 말 안들어”

이재명 대통령이 16일 늦은 시간까지 근무하고 있는 국세청 직원들을 격려했다. 임광현 국세청장이 “야근하지 말라고 해도 직원들이 말을 안 듣는다”라고 하자 이 대통령은 “국세청장에게 밥 사달라고 하세요”라고 농담을 건넸다.
대통령실 강유정 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 오늘 저녁 세종 컨벤션센터에서 진행된 부처 업무 보고를 마치고 국민 안전과 국가 재원 조달 업무를 맡고 있는 현장을 찾아 늦은 시간까지 격무 중인 공직자들을 격려했다”고 밝혔다.
강 대변인에 따르면 이 대통령은 고액 체납자들의 실태와 맞춤형 징수 전략을 마련하기 위해 올해 9월 출범한 체납관리혁신 TF를 방문해 야간 근무 중인 직원들의 노고를 격려했다. 임광현 국세청장은 “1955년 국세청이 개청한 이래 대통령이 국세청을 저녁 늦게 찾아와 근무자들을 직접 격려한 건 이번이 처음”이라고 전했다.
이 자리에서 임 청장이 “야근하지 말라고 해도 직원들이 말을 안 듣는다”라고 하자 이 대통령은 “국세청장에게 밥 사달라고 하세요”라고 농담을 던졌고, 현장에서는 웃음이 터져 나왔다.
이 대통령은 국세청 내 여러 부서들을 둘러보며 직원들과 일일이 인사를 나눴다. 또 기념 촬영을 원하는 직원들과 함께 사진도 찍었다. 이 대통령은 성실납세자가 존중받는 사회를 만들기 위해 지속적으로 노력해줄 것을 당부했다.
이 대통령은 국세청에 방문하기에 앞서 소방청 119 종합상황실을 방문했다. 이 대통령은 긴급 신고 접수와 출동 지휘 등 대응 현장을 직접 살피고, 중앙119 구급 상황 관리센터와 119 항공 운항 관제실을 찾아 소방대원들의 노고를 치하했다.
이 대통령은 당시 근무 중이던 16명의 직원 한 명 한 명과 악수를 나눴다. 또 근무 교대는 어떤 식으로 하고 있는지, 출퇴근 시간은 어떻게 되는지, 저녁은 먹었는지 등을 물으며 격려했다.
이 대통령이 이날 방문한 소방청 119종합상황실과 국세청 직원들에게는 대통령의 사인이 담긴 볼펜과 소정의 격려금이 전달될 예정이라고 강 대변인은 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
