이이경측 “놀뭐 하차 당일 유재석과 통화…안타까워했다”

배우 이이경 측은 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’ 하차 관련 루머에 대해 16일 해명했다.
이이경 소속사 상연이엔티는 이날 입장문을 내고 “당사 소속 배우 이이경의 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’ 하차와 관련해 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되어 정정하고자 입장 전달드린다”고 밝혔다.
이어 “당사는 ‘놀면 뭐하니?’ 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 ‘위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것’이라는 내용을 전달했다”며 “이에 당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힌다”고 했다.
또 “하차 통보 당일 이이경씨는 유재석씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 ‘나중에 만나서 이야기하자’라는 응원의 대화를 끝으로 마무리됐다”며 “이후 이이경씨는 유재석씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없다”고 강조했다.
앞서 이이경은 사생활 의혹에 휩싸이면서 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했다. 당초 제작진은 이이경이 일정상 하차하게 됐다고 밝혔지만 이이경은 “하차 권유를 받았고 자진 하차를 선택하게 됐다”고 털어놨다.
이후 이달 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 ‘아시아 아티스트 어워즈 2025’에서 이이경은 “하하 형, 주우재 형 보고 싶다. 감사하다”며 ‘놀면 뭐하니?’에서 호흡을 맞췄던 멤버들의 이름을 거론했다. 그러나 유재석은 언급하지 않았고, 일부 누리꾼들은 이를 두고 “유재석을 간접적으로 저격한 것 아니냐”고 추측했다. 이에 대해 소속사는 “유재석을 저격한 것이 아니다. 그럴 이유가 없다”고 해명했다.
이후 유튜브 채널 ‘연예뒤통령 이진호‘를 통해 논란이 다시 불거졌다. 해당 채널에 올라온 영상에 따르면 이이경의 소속사가 제작진으로부터 하차 통보를 받는 과정에서 “윗선의 결정”이라는 답을 듣자 “유재석 씨의 뜻이냐”고 수차례 물었으나 명확한 답변을 듣지 못했다고 한다. 다만 이진호는 “유재석이 실제로 개입했는지는 확인할 수 없고, 개입하지 않았을 가능성도 충분히 있다”고 말했다.
댓글 0