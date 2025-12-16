본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]도심 속 낭만
동아일보
업데이트
2025-12-16 22:51
2025년 12월 16일 22시 51분
입력
2025-12-16 22:45
2025년 12월 16일 22시 45분
이한결 기자
창 닫기
도심 속 낭만 올겨울 첫눈이 내리고 난 뒤, 작은 눈사람들이 화단 가장자리에 자리 잡았네요. 누군가 남긴 손길 덕분에 광장은 잠시 동화 속 풍경이 됐습니다.
―서울 종로구 광화문광장에서
고양이 눈
>
도심 속 낭만
역할의 전환
“웃는 얼굴 좋아요”
#고양이 눈
#도심 속 낭만
#첫눈
#광화문광장
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
