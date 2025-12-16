[고양이 눈]도심 속 낭만

도심 속 낭만 올겨울 첫눈이 내리고 난 뒤, 작은 눈사람들이 화단 가장자리에 자리 잡았네요. 누군가 남긴 손길 덕분에 광장은 잠시 동화 속 풍경이 됐습니다.

―서울 종로구 광화문광장에서
