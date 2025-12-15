본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]역할의 전환
동아일보
입력
2025-12-15 23:06
2025년 12월 15일 23시 06분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251215/132972095/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
한때 과일을 보관하던 투명 플라스틱 용기가 우편함으로 거듭났습니다. 도전과 변화는 그렇게 꺼져 가는 생명에도 새 숨결을 불어넣습니다.
―강원 춘천시 운교동에서
고양이 눈
>
구독
구독
역할의 전환
“웃는 얼굴 좋아요”
특별한 외출
이런 구독물도 추천합니다!
포토 에세이
구독
구독
고양이 눈
구독
구독
사설
구독
구독
#플라스틱 용기
#우편함
#재활용
#강원 춘천시
#운교동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
아침에 더 아픈 허리… 방치했다 평생 고생하는 ‘이 질환’
대장∼홍대 광역철도 착공…“2031년 부천서 홍대까지 20분대”
국과수 “김수현·김새론 녹취록, AI 조작 판정 불가”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0