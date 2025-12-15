[고양이 눈]역할의 전환

  • 동아일보

글자크기 설정


한때 과일을 보관하던 투명 플라스틱 용기가 우편함으로 거듭났습니다. 도전과 변화는 그렇게 꺼져 가는 생명에도 새 숨결을 불어넣습니다.

―강원 춘천시 운교동에서

#플라스틱 용기#우편함#재활용#강원 춘천시#운교동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스