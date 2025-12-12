[고양이 눈]특별한 외출

  • 동아일보

글자크기 설정


자동차 헤드라이트 위로 풍성한 속눈썹이 붙어 있습니다. 특별히 단장한 모습을 보니 중요한 약속이라도 있는 듯합니다. 오늘은 도시의 주인공 같네요.

―미국 로스앤젤레스(LA)에서

#자동차 헤드라이트#속눈썹#미국 로스앤젤레스#LA
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스