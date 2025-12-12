본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]특별한 외출
동아일보
입력
2025-12-12 23:06
2025년 12월 12일 23시 06분
이한결 기자
자동차 헤드라이트 위로 풍성한 속눈썹이 붙어 있습니다. 특별히 단장한 모습을 보니 중요한 약속이라도 있는 듯합니다. 오늘은 도시의 주인공 같네요.
―미국 로스앤젤레스(LA)에서
특별한 외출
오해하지 마세요
馬는 달리고 싶다
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
