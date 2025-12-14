[고양이 눈]“웃는 얼굴 좋아요”

  동아일보

오늘 당신은 어떤 얼굴을 하고 있나요? “성난 얼굴 찡그린 얼굴 싫어요.” 동요 가사처럼 종일 미소 지을 수 있는 하루이기를.

―서울 성동구 성수동에서

홍진환 기자 jean@donga.com
