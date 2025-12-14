본문으로 바로가기
고양이 눈
"웃는 얼굴 좋아요"
2025-12-14 23:06
홍진환 기자
오늘 당신은 어떤 얼굴을 하고 있나요? “성난 얼굴 찡그린 얼굴 싫어요.” 동요 가사처럼 종일 미소 지을 수 있는 하루이기를.
―서울 성동구 성수동에서
#미소
#얼굴표정
#동요
#하루
#성난 얼굴
홍진환 기자 jean@donga.com
