서울 자치구 첫 ‘AI 조례’ 제정, 행정혁신 앞장 [기고/진교훈]

지난 11월 4일 대통령이 국회 시정연설에서 “박정희 대통령이 산업화의 고속도로를 깔고, 김대중 대통령이 정보화의 고속도로를 냈듯, 이제는 인공지능(AI)의 고속도로를 구축할 때”라고 강조했다. 10조 1000억 원의 예산을 AI 분야에 투입해 대한민국은 AI 3대 강국으로의 도약을 준비하고 있다. 이러한 국가적 흐름 속에서 지방정부의 역할은 무엇일까.
강서구는 올해를 ‘AI 특화도시 도약의 원년’으로 정하고 체계적인 준비를 진행했다. 올해 3월 ‘AI 행정혁신 추진단’을 출범시켜 부서 간 협력체계를 구축했다.
7월에는 서울 자치구 최초로 ‘인공지능 기본조례’를 제정하여 제도적 기반을 마련했다. 이어 8월에는 민간, 산업계, 학계 전문가 8명으로 구성된 ‘인공지능 기술·정책 자문단’을 운영해 정책의 타당성과 효율성을 검토하고 있다. 전 직원을 대상으로 생성형 AI 활용교육을 정기적으로 진행하고, 주민 대상 AI 정책 아이디어 공모전을 개최했다.
이러한 기반을 바탕으로 강서구는 AI 행정혁신을 위한 22개 세부 실행과제를 마련해 추진하고 있다. ‘AI 기반 실종자 고속검색시스템’은 방대한 CCTV 영상을 1분 내에 분석해 실종자를 신속하게 찾아낸다. 마을버스에 부착된 AI 영상탐지 카메라는 도로 포트홀을 자동으로 감지하며, 올겨울부터는 도로 노면 상태를 실시간 분석해 염수를 자동으로 분사하는 AI 염수 자동 살포시스템도 가동된다. 혼자 사는 어르신을 위한 AI 음성 안부확인 서비스가 운영 중이며, 어린이집에는 AI 푸드스캐너를 설치해 급식 안전을 강화했다. 마곡하늬공원에서는 자율주행 로봇이 재활용품을 수거하고 야간 순찰활동도 펼치고 있다.
11월, 강서구는 ‘AI 강서 비전 선포식’을 열고 경찰서·교육지원청·소방서·기업 등 14개 기관과 민·관·학 협력 네트워크를 구축했다.
AI가 일부 전문가의 영역이 아닌, 모든 주민이 체감하는 변화가 되도록 하는 것이 무엇보다 중요하다. AI를 통한 행정혁신이 단순한 디지털 전환을 넘어 주민의 삶을 더 편리하고 안전하며 풍요롭게 만드는 실질적 변화로 이어져야 한다.
댓글 0