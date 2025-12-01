안세영-서승재-김원호 ‘한시즌 최다승’ 동반 도전

BWF 월드투어 파이널스 출전
安 우승하면 11승 ‘시즌 최다승’ 타이
서-김, 남자복식 최다승 기록 도전
서 우승땐 시즌 12승 ‘셔틀콕 새역사’
“한국이 역사의 부름을 받았다.”
세계배드민턴연맹(BWF) 사무국은 이런 표현을 사용해 17일부터 중국 항저우에서 열리는 BWF 월드투어 파이널스 개최 소식을 전했다. 올 시즌 나란히 10승을 달성한 여자단식 세계 1위 안세영(23)과 남자복식 세계 1위 서승재(28)-김원호(26) 조가 단일 시즌 최다승 타이 기록에 동반 도전하기 때문이다. 지금까지 단·복식 단일 시즌 최다승은 모모타 겐토(31·일본)가 2019년 기록한 11승이다.
BWF 사무국은 “시즌 마지막 대회에서 두 부문 모두 역사적인 순간이 펼쳐질 가능성이 열리는 경우는 흔치 않다”면서 “올 시즌 월드투어 파이널에서는 그 가능성이 현실이 될 수도 있다”고 내다봤다.
올 시즌 14개 국제대회에 참가한 안세영은 지난달 23일 호주오픈 정상에 오르며 여자 단식 선수로는 사상 처음으로 시즌 10승 고지에 올랐다. 안세영은 이미 여자 단식 최다승 기록(2023년 9승)을 보유하고 있었는데 이번 시즌 기록을 새로 썼다. 그리고 계속해 남녀 단식을 통틀어 최다승 타이 기록에 도전하고 있다.
월드투어 파이널스는 단·복식 모두 포인트 합산 상위 8명(팀)만 참가해 A, B조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 4강 토너먼트를 통해 우승자를 가린다. 안세영은 야마구치 아카네(28·일본·4위), 푸투르 쿠수마 와르다니(23·인도네시아·5위), 미야자키 도모카(19·일본·8위) 등과 A조에 편성됐다.
남자 복식 최강 팀으로 떠오른 서승재-김원호 조도 자신감이 넘친다. 2018년 이후 7년 만에 다시 호흡을 맞춘 두 선수는 142위로 세계랭킹에 진입해 1위까지 올라섰다. 올 시즌 16개 국제대회에 참가한 서-김 조는 세계선수권대회를 포함해 10개 대회에서 정상을 차지했다. 두 선수가 이번 대회에서도 우승하면 남자 복식 시즌 최다승 기록을 쓰게 된다.
서승재는 개인 최다승 신기록에도 도전한다. 서승재는 진용(22)과 짝을 이뤄 출전한 태국 마스터즈를 포함해 시즌 11승을 기록 중이다. BWF 사무국은 “서승재가 배드민턴 역사상 단·복식을 통틀어 한 시즌에 최다승을 올린 선수가 될 기회를 잡았다”고 소개했다.
