내란특검 “尹, 2023년 10월 이전 계엄 준비…권력 독점 목적”

내란 특검(특별검사 조은석)은 윤석열 전 대통령이 지난해 12월 3일 비상계엄을 선포한 동기에 대해 “반대세력을 제거하고 권력을 독점·유지할 목적”이라고 결론내렸다. 올해 6월 출범한 특검은 세 차례 수사 기한을 연장한 끝에 180일 만인 14일 수사를 종료했다. 특검은 수사 기간 동안 윤 전 대통령과 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관 등 24명을 재판에 넘겼다.
조 특검은 15일 오전 열린 최종 수사 결과 브리핑에서 “윤 전 대통령 등은 2023년 10월 전부터 비상계엄을 준비했다”며 이같이 밝혔다. 당초 검찰 수사 단계에서는 비상계엄 구상 시기를 지난해 3~4월경으로 추측했으나 특검은 이보다 훨씬 앞당겨 비상계엄을 준비했다고 판단한 것이다. 특검은 “비상계엄을 선포할 명분을 만들기 위해 비정상적 군사작전을 통해 북한의 무력도발을 유인했으나 북한이 군사적으로 대응하지 않아 실패했다”며 “이에 윤 전 대통령은 등은 국회에서 이뤄지는 정치활동을 내란을 획책하는 ‘반국가행위’, ‘반국가세력’으로 몰아 비상계엄을 선포했다”고 설명했다.
특검은 윤 전 대통령이 청와대로 들어가지 않고 대통령실을 합동참모본부 청사 바로 옆 국방부 청사로, 관저를 한남동으로 이전한 것을 두고도 “대통령이 군지휘부와 함께 군 기지 내에 위치하게 됐다“며 ”대통령과 경호처장 지척에 국방부 장관과 합참의장 공관 등 주요 군 지휘부의 공관이 위치함에 따라 대통령과 군이 밀착되는 여건이 조성됐다”고 했다.
특검은 또 “김용현 전 장관과 수시로 만나면서 계엄을 준비한 노상원 전 정보사령관으로부터 압수한 수첩과 여인형 전 방첩사령관 휴대전화 메모 등 객관적 물적자료와 관련자들의 진술을 통해 2024년 4월 총선 훨씬 전부터 윤 전 대통령이 김 전 장관과, 김 전 장관은 노 전 사령관과 여 전 사령관과 비상계엄을 순차 모의하고 준비해 온 사실을 확인했다”고 했다. 이를 토대로 비상계엄 준비 단계였던 2023년 10월 군 인사를 앞두고 주요 요직에 충성할 만한 장성들을 앉혔다는 게 특검 시각이다. 윤 전 대통령은 당시 박안수 전 육군참모총장과 여 전 사령관 등을 승진시켰다.
특검은 “윤 전 대통령 등은 비상계엄 시기를 총선 후로 확정한 후 총선 결과에 상관없이 비상계엄을 결행하되 방법을 어떻게 할 것인지 논의를 계속했다”며 “군사령관들을 상대로 우호적이지 않게 전개되고 있는 정치 상황을 종북좌파 등에 의한 국가적 위기 상황으로 인식하도록 유인하면서 군이 나서야 된다는 등 비상계엄 필요성에 대한 인식을 공유시키고 비상계엄에 대한 윤 전 대통령의 의지를 주지시켰다”고 봤다. 그러면서 “신원식 전 국방부 장관이 김 전 장관(당시 경호처장)에게 계엄 반대의사를 강하게 표명하자 윤 전 대통령은 국방장관을 신 전 장관에서 김 전 장관으로 전격 교체했다”고 했다.
특검은 비상계엄 선포 명분을 만들기 위해 윤 전 대통령 등이 북한의 무력도발을 유인할 목적으로 2024년 10월부터 비정상적 군사작전을 실행한 사실을 확인했다고 밝혔다. 하지만 북한이 우크라이나 파병 등으로 무력대응을 하지 않았다며 “윤 전 대통령은 등은 계엄 선포 사유가 없음에도 야당의 입법 및 공직자 탄핵과 예산 편성을 행정과 사법기능을 마비시키는 내란에 해당하는 반국가행위로 몰아 반국가세력을 신속히 척결한다는 명목으로 2024년 12월 3일 심야에 비상계엄을 선포하게 된 것”이라고 봤다.
특검은 “2022년 11월 25일 국민의힘 지도부와 만찬하는 자리에서 ‘비상대권이 있다. 총살 당하는 한이 있더라도 싹 쓸어버리겠다’라며 정치적 반대세력에 대한 적대감을 드러낸 사실이 있다”며 “2024년 10월 1일 군사령관들과의 만찬 자리에서는 ‘한동훈(국민의힘 전 대표)을 잡아오라. 총으로 쏴 죽이겠다’ 말했다”고 했다. 이어 “자신의 마음에 들지 않는 판결을 한 법관을 체포하려 했다”고도 했다. 특검은 이를 두고 “윤 전 대통령이 신념에 따른 것이 아니라 자신을 거스르거나 반대하는 사람을 반국가세력으로 몰아 비상계엄을 통해 제거하려 한 사실을 확인할 수 있다”고 설명했다.
특검은 국민의힘 참패한 지난해 4월 총선 결과를 두고 “(윤 전 대통령 등은) 반국가세력에 의한 부정선거라고 조작하기 위해 그에 사용할 목적으로 사전에 야구방망이, 송곳, 망치 등 도구를 준비했다”고 밝혔다. 특검은 이에 따라 “윤 전 대통령은 2024년 4월 총선 전부터 비상계엄을 준비하고, 북한의 무력도발을 유인해 비상계엄을 선포하려고 했으나 실패했고 군을 통해 무력으로 입법권과 사법권을 장악한 후 정치적 반대세력을 제거하고, 권력을 독점·유지할 목적으로 2024년 12월 전후의 정치상황을 국정마비로 내세워 비상계엄을 선포한 것”이라고 판단했다.
