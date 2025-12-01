[오늘의 운세/12월 16일]

● 쥐
48년 같은 생각을 가진 사람과 뭉칠 것.
60년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
72년 좋은 소식이 기다리고 있다.
84년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
96년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
08년 무리하지 말고 현재에 충실할 것.
● 소
37년 적극적으로 시도하면 성과가 있다.
49년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
61년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
73년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
85년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
97년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해볼 것.
● 범
38년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
50년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
62년 일도 많지만 보람도 크다.
74년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
86년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
98년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
● 토끼
39년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
51년 승자의 아량과 여유가 필요.
63년 금전 문제나 사람 문제로 고민할 수 있다.
75년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
87년 상황이나 분위기 파악을 잘할 것.
99년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
● 용
40년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
52년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
64년 기대가 크면 실망도 크다.
76년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
88년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
00년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
● 뱀
41년 명예가 따르고 만인에게 축복 받는 기상.
53년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 길하다.
65년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
77년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
89년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
01년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 말
42년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
54년 모든 일이 잘 풀려 나간다.
66년 운전 할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
78년 휴식이 필요하니 건강을 돌볼때.
90년 고백하기에 좋은 날, 용기가 필요.
02년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
● 양
43년 포기하지 말고 과감할때.
55년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
67년 상대방의 입장에서도 생각해볼 것.
79년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
91년 작은 일에도 감사하는 마음을 갖아라.
03년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
● 원숭이
44년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다.
56년 겉치레보다는 마음 편안한 것을 선택.
68년 가급적 친절 분위기로 일관할 것.
80년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
92년 이득도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
04년 가급적 인스턴트음식은 피해라.
● 닭
45년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
57년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
69년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
81년 가끔은 일상생활서 벗어나 보아라.
93년 욕심은 금물이니 분위기를 살필 것.
05년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
● 개
46년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
58년 독단보다는 자문을 구하여 결정.
70년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
82년 육체적인 고통은 곧 행복으로 이어진다.
94년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
06년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
● 돼지
47년 계획한 일이 순풍에 돛을 달 듯 풀린다.
59년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
71년 배우자와 시간을 가져라.
83년 가급적 대중교통 이용할 것.
95년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
07년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0