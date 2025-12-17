[고양이 눈]달력의 변신

음식값 인상을 알리며 사장님은 벽걸이 달력의 ‘15일’을 떼어 메뉴판에 붙였습니다. 재활용의 기발한 미학을 보여주네요.

―서울 종로구 낙원상가에서

