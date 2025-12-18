본문으로 바로가기
고양이 눈
[고양이 눈]도심의 인심
2025-12-18 23:06
2025년 12월 18일 23시 06분
변영욱 기자
남산 자락, 감나무 가지 끝에 주홍빛 까치밥이 주렁주렁 남았습니다. 삭막한 도심이라고 하지만 꼭 그렇지만도 않네요. 인심이 이리 후합니다.
―서울 용산구 후암동에서
고양이 눈
도심의 인심
#남산
#감나무
#까치밥
#도심
#주홍빛
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
