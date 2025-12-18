[고양이 눈]도심의 인심

남산 자락, 감나무 가지 끝에 주홍빛 까치밥이 주렁주렁 남았습니다. 삭막한 도심이라고 하지만 꼭 그렇지만도 않네요. 인심이 이리 후합니다.

―서울 용산구 후암동에서

#남산#감나무#까치밥#도심#주홍빛
변영욱 기자 cut@donga.com
