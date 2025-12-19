본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]담장 위 전시회
동아일보
입력
2025-12-19 23:06
2025년 12월 19일 23시 06분
전영한 기자
담장 위에 걸린 접시들이 햇살을 받아 저마다의 무늬를 뽐냅니다. 식탁 위 주연이던 형형색색의 개성 있는 접시들이 골목을 작은 미술관으로 바꿔 놓았네요.
―우즈베키스탄 타슈켄트에서
고양이 눈
>
구독
구독
담장 위 전시회
도심의 인심
달력의 변신
#담장
#접시
#무늬
#형형색색
#타슈켄트
#우즈베키스탄
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
