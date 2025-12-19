[고양이 눈]담장 위 전시회

  • 동아일보

담장 위에 걸린 접시들이 햇살을 받아 저마다의 무늬를 뽐냅니다. 식탁 위 주연이던 형형색색의 개성 있는 접시들이 골목을 작은 미술관으로 바꿔 놓았네요.

―우즈베키스탄 타슈켄트에서

#담장#접시#무늬#형형색색#타슈켄트#우즈베키스탄
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
