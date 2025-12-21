본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]뛰놀고 싶지만…
동아일보
입력
2025-12-21 23:06
2025년 12월 21일 23시 06분
홍진환 기자
담장 위에 개구리 두 마리가 앙증맞게 앉아 있습니다. 동지(冬至) 한파가 찾아왔는데, 얼른 겨울잠을 자러 가야겠는데요.
―경기 수원시 장안동에서
뛰놀고 싶지만…
담장 위 전시회
도심의 인심
홍진환 기자 jean@donga.com
