오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]봄을 기다리며
동아일보
입력
2025-12-22 23:06
2025년 12월 22일 23시 06분
변영욱 기자
코멘트
페트병과 일회용 커피잔을 가로세로 엮어 작은 화분을 만들었습니다. 버려질 물건들이 내년 봄을 기다리며 새로운 생명의 보금자리로 거듭나고 있습니다.
―서울 동작구 상도동에서
봄을 기다리며
뛰놀고 싶지만…
담장 위 전시회
#페트병
#일회용 커피잔
#재활용
#화분 만들기
#환경 보호
#동작구
#상도동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
