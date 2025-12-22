[고양이 눈]봄을 기다리며

  • 동아일보

글자크기 설정


페트병과 일회용 커피잔을 가로세로 엮어 작은 화분을 만들었습니다. 버려질 물건들이 내년 봄을 기다리며 새로운 생명의 보금자리로 거듭나고 있습니다.

―서울 동작구 상도동에서

#페트병#일회용 커피잔#재활용#화분 만들기#환경 보호#동작구#상도동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스