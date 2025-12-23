[고양이 눈]겨울밤의 놀이터

눈 쌓인 길 위에서 아이가 있는 힘껏 썰매를 끕니다. 친구들을 태운 채 달리는 골목이 겨울밤의 놀이터가 됐습니다.

―서울 강동구 둔촌동에서

양회성 기자 yohan@donga.com
