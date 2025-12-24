본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]안내판의 이사
동아일보
입력
2025-12-24 23:09
2025년 12월 24일 23시 09분
신원건 기자
유리판이 파손돼 툭 떨어진 안내판. 내려온 자리에 새 터전을 잡았습니다. 키가 낮아진 지금이 오히려 더 편안해 보이는데요!
―서울 종로구 청진동에서
고양이 눈
>
구독
구독
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
