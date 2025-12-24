[고양이 눈]안내판의 이사

  • 동아일보

유리판이 파손돼 툭 떨어진 안내판. 내려온 자리에 새 터전을 잡았습니다. 키가 낮아진 지금이 오히려 더 편안해 보이는데요!

―서울 종로구 청진동에서

#유리판#안내판#파손#서울#종로구#청진동
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
